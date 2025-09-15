Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Dieter Braun
Radio Sunshie & das Spiel der Woche: Jetzt abstimmen!
Neben allen Heimspielen von Alemannia Aachen gibt es künftig auch jede Woche Live-Fußball des ostbelgischen Radiosenders "Radio Sunshine" aus dem Amateurfußball am Mittelrhein. Welches Spiel in Ausschnitten live im Radio zu hören sein soll, das entscheidet ihr. Stimmt jetzt bis Donnerstag, 12:00 Uhr ab!
1. FC Düren – FC Hennef (Mittelrheinliga) Für beide Teams ist noch deutlich Luft nach oben. Der 1. FC Düren, Absteiger aus der Regionalliga, konnte bislang drei Punkte einfahren. Dem knappen Auftaktverlust folgte ein Arbeitssieg. Hennef tut sich dagegen weiterhin schwer, sowohl in der Chancenverwertung als auch in der Punkteausbeute. Nach einem Unentschieden zum Start wartet das Team noch auf den ersten Dreier.
FC Teutonia Weiden – SF Düren (Mittelrheinliga) Ein ähnliches Bild zeigt sich in Weiden. Der FC Teutonia konnte aus den ersten drei Spielen lediglich einen Sieg verbuchen, musste aber auch zwei torreiche Niederlagen hinnehmen. Die Sportfreunde Düren machen als Aufsteiger bislang eine ordentliche Figur und finden sich nach drei Spieltagen im stabilen Tabellenmittelfeld wieder.
Raspo Brand – SV Eilendorf (Landesliga Staffel 2) Dieses Duell gab es erst kürzlich im Aachener Kreispokal, mit einem klaren Vorteil für Raspo Brand. Auch in der Liga bestätigt Brand seine Dominanz. Eilendorf hingegen hat bislang Schwierigkeiten, in der neuen Spielzeit konstant zu punkten.
Viktoria Arnoldsweiler – SV Breinig (Landesliga Staffel 2) Nach einem durchwachsenen Auftakt gegen Steinstraße hat sich der SV Breinig eindrucksvoll zurückgemeldet. Neun Treffer im letzten Spiel sprechen eine klare Sprache – Tabellenplatz drei ist der verdiente Lohn. Arnoldsweiler hingegen steht bislang punktlos im unteren Drittel der Tabelle und hofft auf einen Befreiungsschlag.
Eintracht Verlautenheide – SC Fliesteden (Landesliga Staffel 2) Ein echtes Spitzenspiel: Der SC Fliesteden sorgt als Aufsteiger für Furore und steht sensationell an der Tabellenspitze. Doch auch Verlautenheide konnte bereits zwei Siege einfahren und dürfte mit breiter Brust in das Duell mit dem Überraschungsteam gehen.