Radio Sunshie & das Spiel der Woche: Jetzt abstimmen!

1. FC Düren – FC Hennef (Mittelrheinliga)

Für beide Teams ist noch deutlich Luft nach oben. Der 1. FC Düren, Absteiger aus der Regionalliga, konnte bislang drei Punkte einfahren. Dem knappen Auftaktverlust folgte ein Arbeitssieg. Hennef tut sich dagegen weiterhin schwer, sowohl in der Chancenverwertung als auch in der Punkteausbeute. Nach einem Unentschieden zum Start wartet das Team noch auf den ersten Dreier.