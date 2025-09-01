Radio Sunshie & das Spiel der Woche: Jetzt abstimmen!

Auch das Gastspiel des FC Wegberg-Beeck bei Teutonia Weiden steht zur Auswahl. – Foto: Michael Schnieders

Neben allen Heimspielen von Alemannia Aachen gibt es künftig auch jede Woche Live-Fußball des ostbelgischen Radiosenders "Radio Sunshine" aus dem Amateurfußball am Mittelrhein. Welches Spiel in Ausschnitten live im Radio zu hören sein soll, das entscheidet ihr. Stimmt jetzt bis Donnerstag, 12:00 Uhr ab!

Folgende Spiele stehen zur Auswahl FC Teutonia Weiden – FC Wegberg-Beeck

Den Start in die neue Saison haben sich beide Teams wohl anders vorgestellt. Mit 0:4 ging für die Elf von Trainer Sawwas Panagiotidis zu Gast beim SV Bergisch Gladbach 09 verloren und auch der FC Wegberg-Beeck hatte sich beim Heimauftakt mehr als die Punkteteilung gegen die SpVg Porz erhofft.

Germania Lich-Steinstraß – Union Schafhausen

Bereits am Freitag feierte Germania Lich-Steinstraß gegen den SV Breinig seinen ersten Saisonsieg. Dabei konnte die Mannschaft von Michael Hermanns binnen neun Minuten einen Rückstand drehen. Absteiger Union Schafhausen musste sich mit einem torlosen Remis im Vergleich mit Germania Teveren begnügen. Viktoria Arnoldweiler – Eintracht Verlautenheide

Der erste Tabellenführer der Landesliga-Saison 2025/26 heißt Eintracht Verlautenheide. Trotz Rückstand drehte die Heimelf im zweiten Abschnitt auf und kam in Überzahl zu einem deutlichen 5:1-Sieg. Für Viktoria Arnoldsweiler steht am Sonntag das erste Saisonspiel an, nachdem die Mannschaft am ersten Spieltag spielfrei war.