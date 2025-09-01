Radio Sunshie & das Spiel der Woche: Jetzt abstimmen!

Neben allen Heimspielen von Alemannia Aachen gibt es künftig auch jede Woche Live-Fußball des ostbelgischen Radiosenders "Radio Sunshine" aus dem Amateurfußball am Mittelrhein. Welches Spiel in Ausschnitten live im Radio zu hören sein soll, das entscheidet ihr. Stimmt jetzt bis Donnerstag, 12:00 Uhr ab!
FC Teutonia Weiden – FC Wegberg-Beeck
Den Start in die neue Saison haben sich beide Teams wohl anders vorgestellt. Mit 0:4 ging für die Elf von Trainer Sawwas Panagiotidis zu Gast beim SV Bergisch Gladbach 09 verloren und auch der FC Wegberg-Beeck hatte sich beim Heimauftakt mehr als die Punkteteilung gegen die SpVg Porz erhofft.
Germania Lich-Steinstraß – Union Schafhausen
Bereits am Freitag feierte Germania Lich-Steinstraß gegen den SV Breinig seinen ersten Saisonsieg. Dabei konnte die Mannschaft von Michael Hermanns binnen neun Minuten einen Rückstand drehen. Absteiger Union Schafhausen musste sich mit einem torlosen Remis im Vergleich mit Germania Teveren begnügen.
Viktoria Arnoldweiler – Eintracht Verlautenheide
Der erste Tabellenführer der Landesliga-Saison 2025/26 heißt Eintracht Verlautenheide. Trotz Rückstand drehte die Heimelf im zweiten Abschnitt auf und kam in Überzahl zu einem deutlichen 5:1-Sieg. Für Viktoria Arnoldsweiler steht am Sonntag das erste Saisonspiel an, nachdem die Mannschaft am ersten Spieltag spielfrei war.
SV Uevekoven – SV Breinig
Einen wilden Ritt lieferten sich der SV Uevekoven und der SC Fliesteden im Duell der Aufsteiger am ersten Spieltag – mit dem besseren Ende und einem 4:3-Sieg für den SCF. Auch Breinig verlor trotz Führung sein Auftaktmatch knapp mit 1:2 gegen Germania Lich-Steinstraß.
Rasensport Brand – SV Helpenstein
Raspo Brand führte zu Gast bei Chlodwig Zülpich mit zwei Toren, musste sich am Ende aber mit einer Punkteteilung begnügen. Der SV Helpenstein ging im Heimspiel gegen den Mittelrheinliga-Absteiger FC Hürth leer aus und verlor den Auftakt mit 0:3.