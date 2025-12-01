 2025-11-28T07:03:18.113Z

– Foto: Elmar Cüpper

Radio Sunshie & das Spiel der Woche: Jetzt abstimmen!

Stimmt bis Donnerstag für das Spiel der Woche ab

Neben allen Heimspielen von Alemannia Aachen gibt es künftig auch jede Woche Live-Fußball des ostbelgischen Radiosenders "Radio Sunshine" aus dem Amateurfußball am Mittelrhein. Welches Spiel in Ausschnitten live im Radio zu hören sein soll, das entscheidet ihr. Stimmt jetzt bis Donnerstag, 12:00 Uhr ab!

Folgende Spiele stehen zur Auswahl

