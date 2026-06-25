Radefelder SV 90 schnappt sich Max Demmler

Diese Qualitäten kommen für den Radefelder SV wie gerufen. Nachdem der Verein die vergangenen beiden Spielzeiten in der Landesklasse Nord jeweils im gesicherten Mittelfeld abschloss, soll es nun Schritt für Schritt vorwärtsgehen. Die Verpflichtung eines Akteurs von Demmlers Format unterstreicht die Ambition, in der neuen Saison die Etablierung im Tabellenmittelfeld hinter sich zu lassen und das obere Drittel der Liga ins Visier zu nehmen.