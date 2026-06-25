Radefelder SV 90 schnappt sich Max Demmler

Die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit 2026/27 laufen auf Hochtouren, und der Radefelder SV 90 setzt auf dem Transfermarkt direkt ein personelles Ausrufezeichen. Mit Max Demmler präsentieren die Nordsachsen ihren ersten Neuzugang für die kommende Saison. Der 25-Jährige soll dem Angriffsspiel der Schwarz-Gelben spürbar mehr Durchschlagskraft verleihen und bringt dafür ein beachtliches fußballerisches Fundament mit.
Demmler wechselt vom sächsischen Landesliga-Absteiger SV Lipsia Eutritzsch nach Radefeld. Seine fußballerische Ausbildung genoss der Offensivakteur im renommierten Nachwuchs des Traditionsvereins 1. FC Lok Leipzig. In den vergangenen Jahren sammelte er bereits reichlich Spielpraxis in der Sachsenklasse sowie in der Sachsenliga, was ihn trotz seines noch jungen Alters zu einem gestandenen und ligaerfahrenen Neuzugang macht.
Beim RSV wird Demmler künftig mit der Rückennummer 11 auflaufen. Taktisch bietet er der sportlichen Leitung wertvolle Variationsmöglichkeiten: Er ist flexibel einsetzbar, kann entweder mit viel Tempo die Außenbahnen beackern oder im Zentrum als kreativer „Zehner“ die Stürmer in Szene setzen und selbst Torgefahr ausstrahlen.
Diese Qualitäten kommen für den Radefelder SV wie gerufen. Nachdem der Verein die vergangenen beiden Spielzeiten in der Landesklasse Nord jeweils im gesicherten Mittelfeld abschloss, soll es nun Schritt für Schritt vorwärtsgehen. Die Verpflichtung eines Akteurs von Demmlers Format unterstreicht die Ambition, in der neuen Saison die Etablierung im Tabellenmittelfeld hinter sich zu lassen und das obere Drittel der Liga ins Visier zu nehmen.