Radeberger SV erwartet Hoyerswerda zum Auftaktspiel

Am Samstag um 15 Uhr bestreitet der Radeberger SV sein erstes Heimspiel der neuen Spielzeit. In der vergangenen Saison trennten beide Mannschaften vier Punkte. Radeberg beendete das Jahr auf dem vierten Platz, Hoyerswerda folgte direkt dahinter auf Rang fünf.
Die Gastgeber gehen mit Christoph Klippel als neuem Cheftrainer in die Partie. Ein Schwerpunkt der vergangenen Wochen lag auf der eigenen Defensive. Radeberg kassierte in der abgelaufenen Saison 73 Gegentore. Der Sportliche Leiter Jacques Damm bewertet die Arbeit mit der Mannschaft: "Mit der Verpflichtung des neuen Trainers Christoph Klippel haben wir, denke ich, eine sehr ordentliche Vorbereitung absolviert." Damm ergänzt: "Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Defensivarbeit, weil wir in der letzten Saison relativ viele Gegentore kassiert haben. Daran wurde gut und intensiv gearbeitet. Es sind auch alle sehr gut durch die Vorbereitung gekommen und topfit für das Wochenende."
Neben der Abwehrarbeit richtet sich der Blick auf den Angriff. Der RSV schoss im vergangenen Spieljahr 92 Tore. "Wir gehen am Wochenende gegen Hoyerswerda in das erste Heimspiel und wollen natürlich dort anknüpfen, wo wir aufgehört haben – und das war in Radeberg ja schon immer das Toreschießen", sagt der Sportliche Leiter. Er spricht von Vorfreude auf den Start gegen einen guten Gegner.
Beim Hoyerswerdaer FC veränderte sich die Vereinsstruktur. Der Club meldete die zweite Männermannschaft ab, stockte den Kader der ersten Mannschaft auf und holte Neuzugänge. Damm erwartet daher "ein Spiel komplett auf Augenhöhe". Für den Samstagnachmittag sind hohe Temperaturen vorhergesagt. Damm sagt zu den Rahmenbedingungen: "Ansonsten dürfte das unter den Wetterbedingungen mit angesagten 35 Grad eine sehr intensive Partie werden – natürlich mit hoffentlich gutem Ausgang für den Radeberger Sportverein."