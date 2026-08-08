Racing will in den Women’s Europa Cup

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Racing Union Luxemburg wird gegen Sarajevo im Duell der Verlierer der Halbfinals am frühen Samstagvormittag (13h) nicht wie früher um die sog. goldene Ananas spielen. Seit vergangener Saison gibt es mit dem Women’s Europa Cup nämlich einen zweiten internationalen Wettbewerb bei den Frauen.
Da Racing für die zweite Runde der Champions League-Qualifikation gesetzt war, besteht die Chance mit einem Sieg gegen Sarajevo – etwas das vor fast exakt fünf Jahren in Zenica gelang – eine der besten elf Tabellendritten der Chamions League-Qualifikation zu werden und somit ab dem 26.August weiter auf europäischer Ebene im Einsatz zu sein.
Sarajevo verlor am Mittwoch trotz Führung mit 2:3 gegen PSV Eindhoven. Das Team aus Bosnien-Herzegowina steht in der Fünfjahreswertung etwas besser als Racing da, man darf sich aber ein Spiel auf Augenhöhe erwarten, in dem die Gastgeberinnen vor dem Tor jedoch effizienter werden müssen als in ihrer ersten Partie gegen HJK Helsinki.
Um 19 Uhr wird dann auf Verlorenkost das Finale des Miniturniers 4 dieser zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League ausgetragen. Auch hier kann man ein offenes Duell erwarten, wenn PSV Eindhoven auf HJK Helsinki trifft. Der Sieger dieses Endspiels rückt in die dritte Qualifikationsrunde vor während elf Zweitplatzierte in die zweite Qualifikationsrunde des Europa Cups „absteigen“.
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