 2026-08-06T13:32:42.897Z

Turnier

Racing will in den Women’s Europa Cup

Chance auf Verbleib in internationalem Wettbewerb im Falle eines Siegs gegen Sarajevo

von Paul Krier · Heute, 08:49 Uhr · 0 Leser
Ob Racing am Samstag jubeln kann?
Ob Racing am Samstag jubeln kann? – Foto: Paul Krier (Archiv)

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Heute, 13:00 Uhr
FK Sarajevo
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Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
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Abpfiff

Racing Union Luxemburg wird gegen Sarajevo im Duell der Verlierer der Halbfinals am frühen Samstagvormittag (13h) nicht wie früher um die sog. goldene Ananas spielen. Seit vergangener Saison gibt es mit dem Women’s Europa Cup nämlich einen zweiten internationalen Wettbewerb bei den Frauen.

Da Racing für die zweite Runde der Champions League-Qualifikation gesetzt war, besteht die Chance mit einem Sieg gegen Sarajevo – etwas das vor fast exakt fünf Jahren in Zenica gelang – eine der besten elf Tabellendritten der Chamions League-Qualifikation zu werden und somit ab dem 26.August weiter auf europäischer Ebene im Einsatz zu sein.

Sarajevo verlor am Mittwoch trotz Führung mit 2:3 gegen PSV Eindhoven. Das Team aus Bosnien-Herzegowina steht in der Fünfjahreswertung etwas besser als Racing da, man darf sich aber ein Spiel auf Augenhöhe erwarten, in dem die Gastgeberinnen vor dem Tor jedoch effizienter werden müssen als in ihrer ersten Partie gegen HJK Helsinki.

Heute, 19:00 Uhr
PSV Eindhoven
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HJK Helsinki
HJK HelsinkiHJK Helsinki
19:00live

Um 19 Uhr wird dann auf Verlorenkost das Finale des Miniturniers 4 dieser zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League ausgetragen. Auch hier kann man ein offenes Duell erwarten, wenn PSV Eindhoven auf HJK Helsinki trifft. Der Sieger dieses Endspiels rückt in die dritte Qualifikationsrunde vor während elf Zweitplatzierte in die zweite Qualifikationsrunde des Europa Cups „absteigen“.

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