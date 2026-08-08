Racing will in den Women’s Europa Cup

Racing Union Luxemburg wird gegen Sarajevo im Duell der Verlierer der Halbfinals am frühen Samstagvormittag (13h) nicht wie früher um die sog. goldene Ananas spielen. Seit vergangener Saison gibt es mit dem Women’s Europa Cup nämlich einen zweiten internationalen Wettbewerb bei den Frauen.

Da Racing für die zweite Runde der Champions League-Qualifikation gesetzt war, besteht die Chance mit einem Sieg gegen Sarajevo – etwas das vor fast exakt fünf Jahren in Zenica gelang – eine der besten elf Tabellendritten der Chamions League-Qualifikation zu werden und somit ab dem 26.August weiter auf europäischer Ebene im Einsatz zu sein.