Racing und Mamer eröffnen den 7.Spieltag am Freitagabend

Die Revanche des Pokalendspiels der vergangenen Saison zwischen Racing und Mamer dürfte ein schweres Unterfangen für die Gäste werden, die mit einem jungen Team in der noch ebenso jungen Saison Licht und Schatten kannten. Alles andere als ein Racing-Erfolg wäre entsprechend eine Überraschung. Man tritt bereits heute Abend an, da morgen an gleicher Stelle die BGL Ligue-Mannschaft spielt und die Damen ebenfalls vom Hammerell-Stadion profitieren wollen.

Elodie Martins , Trainerin der Hauptstädterinnen über das Leistungsgefälle und das damit verbundene Jonglieren in den Aufstellungen: „Wir gehen alle Spiele gleich an, egal ob gegen Teams, die oben spielen oder nicht. Ich habe zwar das Glück, einen guten, qualitativ hochwertigen Kader zu haben, aber man muss auch wissen, wie man die Spielzeit einteilt, um die Belastung der Mädchen im Auge zu behalten.

Zwischen den Jugendmannschaften, die oft Mittwochs spielen und den Erwachsenenmannschaften, muss man auch Verletzungen und Ermüdung berücksichtigen. Es kommt selten vor, dass wir jedes Wochenende den vollen Kader haben, auch wenn Chloé, meine Physiotherapeutin, viel mit den Mädchen arbeitet, damit ich meine Wahl aus einem kompletten Aufgebot heraus treffen kann.“

Bettemburg gegen Junglinster dürfte vermutlich die ausgeglichenste Begegnung des 7.Spieltages im Oberhaus der Frauen werden. Zwar trennen beide 6 Punkte nach ebenso vielen Spielen, doch die Aufsteigerinnen belohnten sich nicht in allen Partien, verfügen aber über viel Potenzial.

„Es gibt jedes Jahr immer die eine oder andere Mannschaft, die das Niveau nicht hat und die Meisterschaft vielleicht aufgrund der Resultate verfälscht“ erklärte Nationaltrainer Dan Santos erst am Mittwoch im Rahmen der Bekanntgabe des Kaders für das Länderspiel in Ungarn. Dass ihm persönlich eine 1.Liga mit nur acht Mannschaften aus Gründen der Wettbewerbsfähigkeit lieber wäre, ist kein Geheimnis.

Dies untermauert nämlich die Tatsache, dass es z.B. mit der Entente WMH ein Team gibt, das quasi ohne Chance ist, so auch gegen Differdingen, ohne die Arbeit von Wormeldingen, Munsbach und Hostert schmälern zu wollen. Auch Käerjeng wird trotz Nominierung von Gioia Fiorucci für die FLF-Auswahl in Ell vor einer sehr hohen Hürde stehen. Hesperingen empfängt Diekirch ebenfalls als Favorit, darf sich aber nicht auf seinem Erfolg in Ell vom vergangenen Samstag ausruhen, zudem wird einem nicht entgangen sein, dass Diekirch trotz Niederlage gegen Racing eine gute Leistung abrief.

