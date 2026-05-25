Racing holt abermals das Double!

Racing feierte einen kaum gefährdeten Pokalsieg – Foto: paul@lsn.sarl

Im Pokalfinale der Coupe des Dames trafen Differdingen und Racing vor 965 Zuschauern in Strassen aufeinander. Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: bereits nach wenigen Sekunden nutzte Corplet einen misslungenen Rückpass der Differdinger Abwehr, um die Torhüterin auszuspielen und ins leere Tor zu treffen. Nur wenige Augenblicke später hatte Thompson die Chance, den Ausgleich zu erzielen, scheiterte jedoch im direkten Duell mit der Torhüterin. Racing untermauerte seine Favoritenrolle als Corplet in der 19.Minute erneut traf, in dem sie einen weiteren Fehler in der Differdinger Defensive ausnutzte. Trotz mehrerer Torchancen für Differdingen blieb Das Ergebnis zunächst unverändert. Vor der Halbzeit hatte Corplet sogar die Möglichkeit, das dritte Tor zu erzielen, scheiterte jedoch knapp.

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Nach dem Seitenwechsel erhöhte Estévez García in der 48.Minute auf 0:3 mit einem strammen Geschoss ins lange Eck. Differdingen hatte es schwer, immerhin erzielte Tinoco in der 84.' das Ehrentor, nachdem sie von Soares perfekt in Szene gesetzt wurde. Trotz einer weiteren Torchance für Corplet und einer kurzen Unterbrechung durch einen Böller blieb es beim 3:1 für Racing. Mit diesem Sieg sicherte sich Racing das Double und feierte einen kaum gefährdeten Erfolg, während Differdingen auf der Suche nach mehr Effizienz im Abschluss blieb. Für Nationalspielerin Amy Thompson ging in der 75.' die Karriere auf Vereinsebene nach ihrer Auswechslung für Lopes zu Ende.