Racing-Frauen wieder Alleinherrscherinnen?

Spätestens nachdem Racing in der Women’s Champions League Geschichte geschrieben hatte, dürfte es kaum Zweifel über die Leistungsfähigkeit der Serienmeisterinnen werden. Zwar haben mit Dos Santos und Ludwig eine aktuelle und eine frühere Nationalspielerin den Verein verlassen, doch mit den Verpflichtungen von Machado, Barbosa, Jorge und Corplet ist man wie stets in den vergangenen Jahren stark aufgestellt. Es wird kein Weg an den Hauptstädterinnen vorbeiführen.

Hesperingen konnte in der Spielzeit 24-25 sehr lange für Spannung sorgen. Seinen Kader hat man relativ stark verändert, nicht zuletzt hat man Nationaltorhüterin Jung von Standard Lüttich und ihre aktuellen bzw. ehemaligen Nationalmannschaftskolleginnen Olivia Konsbrück und Gabriela De Lemos Crespo verpflichtet. Der FC Swift verfügt über eine gute Truppe, doch unter dem neuen Trainer Pedro Ferreira muss man sehen, ob es reichen wird, um die Vorsaison zu wiederholen.

Phulpin: „Unser Ziel ist es, in die Top 4 zu kommen“

Michaël Phulpin, Sportdirektor des FC Swift: „Mit einem rund fünfzig Prozent kleineren Budget aufgrund des Wegfalls eines Sponsors und des größten Investors haben wir viele Kader-Spielerinnen abgeben müssen. Wir haben das Team mit jungen Neuzugängen mit Potenzial erneuert, wie z.B. Lena Alves oder Olivia Konsbrück (…). Unser Ziel ist es, trotz dieser Veränderungen in die Top 4 zu kommen. Wenn wir dieses Ziel erreichen, wird es eine gute Saison für uns gewesen sein. Würden wir z.B. nur Fünfter werden, wäre das aber auch keine Katastrophe.“

In der gewohnten Kontinuität und mit einer Saison Erfahrung mehr wird der SC Ell im Idealfall wieder um den Einzug in die Titelgruppe mitspielen. Es scheint schwer vorstellbar, dass man um die Meisterschaft mitreden wird, das Podium und sogar Platz 2 scheinen aber durchaus in Reichweite zu liegen.

Wer spielt um den Einzug in die Titelgruppe?

Junglinster hat als Ziel ausgegeben, oben mitspielen zu wollen. Der Kader wurde FuPa-Informationen zufolge wie in Ell (s.o.) lediglich punktuell angepasst. Gelang einem bereits in der vergangenen Saison der unerwartete Einzug in die Top 4, so scheint dies auch im neuen Fußballjahr keine Utopie zu sein. Königstransfer beim FC Jeunesse dürfte Nationaltorhüterin Töpler sein.

Differdingen scheiterte im Frühjahr knapp am Einzug in die Titelgruppe. Man hat seinen Kader verbreitert und dürfte versuchen, dieses Ziel in der neuen Spielzeit zu erreichen. Neuzugänge wie Thompson oder Battisti bringen eine dafür nötige Qualität mit.

Mamer konnte u.a. FLF-Keeperin Oberweis zu sich lotsen, die ihren nächsten Karriereschritt gehen möchte. Auch beim Westverein hat man scheinbar wenig umgebaut. Die „jungen Wilden“ könnten für eine weitere echte Überraschung sorgen, nachdem sie im Vorjahr zu früh und zu Unrecht aufgrund eines Umbruchs abgeschrieben worden waren.

Schartz: „kann eine interessante Saison werden“

„Der Kader bleibt komplett, niemand geht, obschon Interesse von anderen Vereinen an vielen Spielerinnen bestand. Wir konnten alle bei uns behalten und verstärkten uns mit jungen, talentierten Mädels, darunter eine junge Torhüterin, die aber im Winter erst wieder fit sein wird. Es ist eine gute Mischung und es kann eine interessante Saison werden“ erklärte Diekirchs Co-Trainer Christian Schartz die Kaderzusammensetzung der „Young Girls“. Wo das hinführen wird, muss man sehen, die Konkurrenz ist nämlich um einiges stärker einzuschätzen als in der vergangenen Saison.

Vorsicht, starke Aufsteigerinnen!

Bettemburgs Betriebsunfall wurde mit einer perfekten Saison 24/25 schnellstmöglich korrigiert. Die Rückkehrerinnen scheinen auf den großen Teil ihrer Aufstiegself zur vertrauen, so dass man alles andere als Kanonenfutter sein sollte. Da es aber vermutlich eine sehr ausgeglichene Liga zwischen den Plätzen 2 und 9 werden wird, muss nicht nur Bettemburg auf der Hut sein.

Käerjeng geht ebenfalls mit einem guten Kader, der punktuell verstärkt wurde, in seine Premierensaison im Oberhaus. Sein Potenzial zeigte man nicht alleine im Barrage-Spiel um den Aufstieg, sondern über das Gros der vergangenen Saison, ausgenommen gegen die anderen Spitzenteams. Man wird sicher in der Lage sein, den Klassenerhalt zu schaffen.

Nur ein Sorgenkind?

Vermutlich wenige würden auf den Klassenerhalt der sehr stark umstrukturierten Entente WMH wetten. Dies soll das Projekt nicht schmälern, doch wie man selber u.a. in einem Artikel im „Luxemburger Wort“ preisgab, wird der sehr junge, unerfahrene und dünne Kader es voraussichtlich sehr schwer bekommen.

Der 1.Spieltag

Sa., 06.09.2025, 19:00 Uhr SC Bettemburg Bettemburg Racing FC Union Luxemburg Racing 19:00 PUSH

Sa., 06.09.2025, 19:00 Uhr FC Jeunesse Junglinster Junglinster FC Swift Hesperingen Hesperingen 19:00 live PUSH

Sa., 06.09.2025, 19:00 Uhr FC Differdingen 03 Differdingen SC Ell Ell 19:00 live PUSH

Sa., 06.09.2025, 19:00 Uhr FC Mamer 32 Mamer Young Girls Diekirch Young Girls Diekirch 19:00 PUSH

Sa., 06.09.2025, 19:30 Uhr UN Käerjeng 97 Käerjeng Entente WMH Entente WMH 19:30 live PUSH