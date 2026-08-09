Racing-Frauen laufen ins offene Messer Hohe Niederlage nach schwacher 1.Halbzeit gegen Sarajevo von Paul Krier m. KI · Heute, 08:55 Uhr · 0 Leser

Racing unterlag Sarajevo – Foto: Frank Gabel

Es sollte nichts werden mit eventuellen weiteren Auftritten für Racing auf internationalem Parkett. In der 1.Halbzeit des Spiels um Platz 3 des Miniturniers in der Champions League-Qualifikation gegen Sarajevo lief man ins offene Messer. Während einer Viertelstunde war es Einbahnstraßenfußball des Teams aus Bosnien-Herzegowina, die Gastgeberinnen hatten Glück, dass Krso, Spasojevic und Zukic zu ungenau abschlossen. Letztgenannte scheiterte in der 8.‘ am rechten Pfosten, kurz danach führte ein Rückpass von Racing um ein Haar zu einem Eigentor. Danach gab es ein paar Halbchancen für Sarajevo, Racing war nur zweimal nach vorne gekommen, ohne gefährlich zu werden. In der 24.‘ sah man das erste richtige Lebenszeichen der luxemburgischen Meisterinnen, als eine Flanke von links durch Michalak zum Torschuss wurde. Die Gästetorhüterin konnte nur abklatschen lassen, es war aber niemand da, um abzustauben. Kaum zwei Minuten später versuchte es Estevez Garcia aus rund 25 Metern halblinker Position, doch die Keeperin fing diesen Versuch ohne Probleme. Im Gegenzug dann fast das fällige 0:1, doch das Tor wurde wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen.

Nun ging es hin und her, Michalaks Abschluss war zu schwach, zuvor hatte Terzic aus sechzehn Metern nur knapp neben den rechten Torwinkel gezielt. Ein naives Foul im Sechzehner sollte in der 38.‘ zum 1:0 für Sarajevo führen, als Spasojevic sicher per Elfmeter traf. Vom Anstoß weg unterlief Sarajevo fast ein Eigentor, als man per Kopf klären wollte. Danach kam es knüppeldick für Racing: ein perfekter Konter besiegelte Gästespielerin Pezelj mit dem 2:0 (40.‘), man drückte weiter und in der Nachspielzeit zögerte Burtin beim Herauslaufen aus ihrem Kasten und Terzic bedankte sich mit dem 3:0 (45.‘+2). Die 2.Halbzeit konnte Racing ausgeglichener gestalten und gab zunächst sogar den Ton an: ein Fernschuss ging daneben und nach einem langen Ball auf die linke Seite drang Dos Santos in den Strafraum ein, legte das Spielgerät an ihrer Gegenspielerin vorbei und erzielte das Ehrentor (3:1, 58.‘). Einem möglichen Comeback von Racing wurde aber schnell ein Riegel vorgeschoben, als Spasojevic den ersten ernsthaften Angriff von Sarajevo nach der Pause zum 4:1 nutzte, als Burtin zu weit aus ihrem Tor eilte, den Ball im Zweikampf nicht bekam und die Gästespielerin in der Mitte angespielt wurde und das offene Tor vor sich hatte (62.‘). Danach war die Sache im Prinzip durch. Am Ende verletzte sich die Schiedsrichterin und ging unter Applaus vom Feld, die vierte Offizielle übernahm für sie, wodurch die rund fünfzehnminütige Nachspielzeit zu erklären war.