Rachid Rahou kehrt nach Wiesbaden zurück

Rachid Rahou (Mitte) kehrt nach Wiesbaden zurück und wird Sportlicher Leiter beim SV Schierstein 13. – Foto: Willi Roth - Archiv

Kelsterbach/Wiesbaden. "Danke, Türk Kelsterbach", sind die letzten Worte von Rachid Rahou in seinem Amt als Sportlicher Leiter des Gruppenligisten, der jüngst den Klassenerhalt feierte. Der 49-Jährige wird sein Amt nach Saisonende niederlegen und nach Wiesbaden zurückkehren. Genauer gesagt zum SV Schierstein 13, wo er als Sportlicher Leiter einsteigen wird.

"Ich habe dem Vorstand mitgeteilt, dass ich ab der kommenden Saison nicht mehr als Sportlicher Leiter bei Türk Kelsterbach tätig sein werde", sagt Rachid Rahou, der im September vergangenen Jahres beim damals frischgebackenen Gruppenliga-Aufsteiger Türk Kelsterbach anheuerte. Knapp neun Monate später verlässt Rahou den Verein wieder.

Auf eine Hinrunde, die Türk auf einem Abstiegsplatz abschloss, folgte im Winter ein großer Umbruch samt neuem Trainer Hicham El Mrhanni, den Rahou im Dezember nach Kelsterbach lotste. "Er ist nicht nur ein außergewöhnlicher Mensch, sondern auch ein herausragender und intelligenter Trainer. Mit seiner Arbeit hat er aus dieser Mannschaft ein echtes Spitzenteam geformt. Dafür ziehe ich meinen Hut", betont Rahou. Mit gleich 18 Winter-Neuzugängen und komplett umgekrempeltem Kader fügte sich die Mannschaft schnell und ist in 2026 bislang immer noch ungeschlagen. Nach dem jüngsten 6:1-Auswärtssieg beim SV Niedernhausen gelang bereits fünf Spieltage vor Saisonende der Klassenerhalt.

Rahou erklärt: "Wir haben sehr gute und offene Gespräche geführt, aber ich bin zu dem Entschluss gekommen, wieder nach Wiesbaden zurückzukehren. Ich lebe in Rüdesheim, bin fast täglich nach Kelsterbach gefahren und verbringe die Wochenenden bei meiner Familie in Mannheim. Von dort ging es sonntags direkt zu den Spielen – egal, ob Heim- oder Auswärtsspiel. Diese vielen Kilometer und die ständigen Fahrten sind auf Dauer einfach zu belastend. Trotz allem blicke ich mit großer Dankbarkeit auf meine Zeit in Kelsterbach zurück. Ich durfte in der Gruppenliga wertvolle Erfahrungen sammeln, bin persönlich gewachsen und nehme vor allem viele schöne Erinnerungen mit."

El Mrhanni: "Er hat einen großen Anteil am Klassenerhalt"

Für El Mrhanni ist der Abgang von Rahou "sehr sehr schade. Für uns ist das natürlich ein großer Verlust. Ich kann seine Beweggründe aber absolut nachvollziehen. Er hat einen großen Anteil daran, dass wir die Klasse gehalten haben." Die Gespräche für einen Nachfolger sollen zeitnah aufgenommen werden, kündigt El Mrhanni an. Für die Zukunft sieht Rahou den Verein jedenfalls gut gerüstet: "Ich bin fest davon überzeugt, dass Hicham El Mrhanni mit Türk Kelsterbach noch viel erreichen wird. Der Verein besitzt enormes Potenzial, starke Sponsoren und eine hervorragende Basis, um in Zukunft noch höhere Ziele zu erreichen. Vom ersten Tag an wurde ich hier nicht nur herzlich aufgenommen, sondern wie ein Familienmitglied behandelt. Diese Wertschätzung und Herzlichkeit werde ich nie vergessen."

Rahou bei Schierstein 13 gleich voller Tatendrang

Bei seinem neuen Verein, dem derzeitigen Wiesbadener A-Ligisten SV Schierstein 13, ist Rahou bereits voller Tatendrang: "Es wartet viel Arbeit auf mich, aber ich werde diese Aufgabe – wie immer – mit voller Leidenschaft, Herzblut und großem Engagement angehen. Mein erster Fokus liegt darauf, einen Trainer zu verpflichten, der perfekt zu Schierstein 13 passt. Die Gespräche laufen bereits, und ich bin zuversichtlich, in den nächsten Tagen den neuen Trainer präsentieren zu können. Ich habe große Ziele und viele Ideen für die Zukunft. Gemeinsam mit dem Vorstand möchte ich viel bewegen, Projekte voranbringen und unsere gemeinsamen Ziele erreichen."

Der Kontakt sei über den 2. Vorsitzenden der 13er, Jesco Bonello, zustande gekommen. Dieser habe sich in den vergangenen Monaten intensiv um Rahou bemüht und ihn mit seiner Vision überzeugt. "Deshalb habe ich mich entschieden, diese spannende Herausforderung anzunehmen", sagt Rahou, der anfügt: "Ein besonderer Dank und größter Respekt gelten auch Dennis Schneider. Was er in den vergangenen Jahren für Schierstein 13 geleistet hat, ist außergewöhnlich. Mit seinem Herzblut, seiner Leidenschaft und seinem unermüdlichen Einsatz hat er den Verein entscheidend geprägt. Dafür ziehe ich meinen Hut – sowohl vor seiner Arbeit als Trainer als auch vor ihm als Mensch."