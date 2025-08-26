Rachid Rahou: "Ich gehe mit einem sehr guten Gewissen"

Wiesbaden. „Ich gehe mit einem sehr guten Gewissen“, wird Rachid Rahou nicht müde zu betonen, wenn man mit ihm über die Entscheidung spricht, die schon lange in ihm reifte und vergangene Woche endgültig fiel. Rahou verkündete vor knapp zwei Wochen nach fünf Jahren seinen Abschied als sportlicher Leiter des 1. SC Klarenthal. Etwas ironisch dabei: Rachid Rahou ging erst nach dem ersten Sieg in der A-Liga von Bord. Fast so, als wollte er sich noch einmal endgültig versichern, dass sein „Herzensverein“, wie er selbst sagt, nach dem Abstieg gut in der neuen Liga ankommt.

„Seit 1999 schlägt mein Herz für den 1. SC Klarenthal“, wird Rahou mit Rückblick auf seine Laufbahn nostalgisch. Der damals 22-Jährige heuerte 1999 als Spieler an. Die Zeit, in dem der A-Ligist für den heute 48-Jährigen endgültig zu „mehr als Fußball" wurde, beginnt 2020. „Damals rief mich Asmellash Woldemicael an und bat mich um Unterstützung in der Vereinsarbeit. Ich zögerte keine Sekunde und übernahm als sportlicher Leiter“, blickt er zurück.

Erste Amtshandlung: Gemeinsam mit Marcel Pancherz gründete er die AH-Mannschaft neu. Ab dem Jahr 2020 erlebt Rahou mit seinem SC Klarenthal eine Zeit zwischen Erfolgen und Tiefschlägen. „Wir gewannen schnell Sponsoren, setzen neue Projekte um, organisierten Ersatzbänke, Anzeigetafeln, Equipment und volle Bannerflächen. Dinge, die es vorher in 50 Jahren nicht gegeben hatte, gingen wir gemeinsam an. Darauf bin ich sehr stolz“, bilanziert der scheidende sportliche Leiter. „Auch die Damenmannschaft gehört zu diesen Erfolgen. Die Hälfte der Ablösen habe ich gemeinsam mit unseren Sponsoren gedeckt“, berichtet er stolz. Die wahrscheinlich schwerste Aufgabe für Rahou wartete 2022 auf ihn, als das Klarenthaler Vereinsheim durch einen Brand schwer beschädigt wurde. „Wir haben alles daran gesetzt, das Vereinsheim wieder aufzubauen. Heute ist es wieder ein Ort der Freude und Gemeinschaft für uns“, meisterte man die Herausforderung.

Es lief nicht immer alles glatt

Doch trotz aller Projekte lief sportlich nicht immer alles glatt, so gipfelte eine sportliche Talfahrt vergangene Saison im Rückzug aus der Kreisoberliga. „Ich dachte schon damals ans Aufhören“, gibt er zu und stellt anschließend klar: „Es wäre aber das völlig falsche Zeichen gewesen, das sinkende Schiff zu verlassen.“ Gemeinsam mit Asmellash Woldemicael und Saki Politis, die das Trainer-Duo bilden, formte man eine Mannschaft, die nun für viele als Meisterfavorit in die A-Liga startete. „Uns verbindet jahrelange Freundschaft und Loyalität. Wir haben es mit Königstransfer Ramazan Sakar geschafft, eine Mannschaft aufzubauen, die in dieser Liga ohne Niederlage Meister werden kann“, ist sich Rahou sicher.

"Ich will neue Wege gehen"

Und doch: Trotz Verbundenheit, Freundschaft und dem festen Glauben an eine Aufstiegsfeier im Mai 2026, geht Rachid Rahou nun von Bord. „Es fällt mir schwer, aber es ist einfach der richtige Zeitpunkt. Es gab keine Probleme. Ich weiß der Verein ist sehr gut aufgestellt und ich will einfach neue Wege gehen“, erklärt er die Entscheidung. „Seit meinem Rücktritt klingelt das Telefon ununterbrochen. Zwei Vereine sind für mich besonders interessant - mit großen Zielen, die bis in die Regionalliga reichen. Anfang nächsten Jahres werde ich eine Entscheidung treffen. Dort will ich auch meinen Traum eines Hallenturniers mit Kunstrasen verwirklichen“, gibt es jetzt zwar einen Rachid Rahou ohne Klarenthal, aber sicher nicht allzu lange ohne Fußball.