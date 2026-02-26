Rachegelüste unter Flutlicht: Erlangen-Explosion zum Einstieg?

Ein Bild, das für sich spricht: ATSV-Trainer Skeraj nach dem Derbyerfolg im Hinspiel. – Foto: Wolfgang Zink

Nach dem Jahresauftakt "light" am vergangenen Wochenende - mit der Partie Bamberg vs. Ingolstadt II blieb witterungsbedingt nur eine Nachholpartie übrig - rollt am kommenden Wochenende der Ball garantiert wieder in der Bayernliga Nord. Mit der 22. Runde steht - bei frühlingshaften Temperaturen - der erste offizielle Spieltag des Jahres auf dem Programm. Und wer meint, es geht langsam und somit entspannt los, der irrt gewaltig. Denn gleich am Freitagabend wird eine ganz besondere Partie angepfiffen - und das nicht nur, weil unter Flutlicht gekickt wird.

Vorhang auf für das Erlangen-Treffen zwischem dem ATSV und dem SC Eltersdorf. "Dass wir jetzt gleich mit dem Derby reinstarten, hat natürlich einen besonderen Anreiz", spricht Quecken-Trainer Bernd Eigner das aus, was viele denken. "Das Spiel ist nicht nur aufgrund des Derbycharakters entscheidend, sondern es kommt jetzt darauf an, wie wir in die Restrunde kommen und die Ausgangsposition, die wir uns erarbeitet haben, festigen können", geht der erfahrene Coach des aktuellen Rangzweiten auf einen weiteren besonderen Aspekt dieser Begegnung ein. Und aus Sicht der Gäste ist das noch nicht das Ende der Brisanz-Fahnenstange. Das Hinspiel nämlich konnte der ATSV mit 1:0 gewinnen. Eine Scharte, die der SCE gerne auswetzen möchte. "Wir haben noch was gut zu machen", gibt Eigner unmissverständlich die Marschroute vor. Der Kontrahent geht das Aufeinandertreffen etwas entspannter an - eben wegen des jüngsten Erfolges im Lokalduell, aber auch, weil sich die Skeraj-Truppe im Nirgendwo der Tabelle befindet.

"Das Derby ist ein schöner Start für den Erlanger Fußball", weiß Sandro Cescutti. Und: Es ist auch ein schöner Einstieg für den ehemaligen Profi als Sportlicher Leiter des Bayernligisten, der seit Jahresbeginn in Amt und Würden ist. "Es fehlt noch der Rythmus, aber ich erwarte von beiden Teams eine hohe Intensität." Spielfrei: Fortuna Regensburg

Freitag

Sandro Cescutti (Sportlicher Leiter, Erlangen): "Kurz zur Vorbereitung: Diese war ja allgemein aufgrund des Wetter schwierig. Wir konnten aber fast alle Vorbereitungsspiele durchziehen und haben uns zum Ende hin von Partie zu Partie steigern können. Kompliment an das Trainerteam, das die Vorbereitung unter schweren wetterlichen Bedingungen sehr stark durchgezogen haben. Die Jungs sind nun heiß, dass es endlich losgehen kann." Personal: Keine Angaben. Bernd Eigner (Trainer, Eltersdorf): "Wir sind froh, dass es wieder losgeht. Die Jungs wollen nach einer guten Vorbereitung spielen und kicken. Organisatorisch waren die vergangenen Wochen allerdings sehr schwierig - aufgrund der Beschaffenheit der Plätze und der Platzfindung, da wir erst in dieser Woche wieder auf Eltersdorfer Rasen trainieren konnten. Die Leistungen in den Testspielen waren allerdings gut." Personal: Calvin Sengül, Yannik Jassmann und Neuzugang Tom Feulner plagen muskuläre Probleme, weshalb hinter dem Einsatz des Trios ein Fragezeichen steht. Definitiv fehlen wird Valantis Floros, der eine Knie- beziehungsweise Oberschenkelverletzung hat.

Wie für ein Lokalduell üblich wird es zwischem dem ATSV und den Quecken heiß hergehen. – Foto: Wolfgang Zink

Samstag

Manfred Dedaj (Trainer, Stadeln): "Es geht los - wir freuen uns! Ob die Vorbereitung gut oder nicht gut war, sei einmal dahingestellt. Letztlich ist jeder Spieler für sich selber verantwortlich - und jeder weiß, worum es geht: Wir wollen in dieser Liga bleiben! Gleich zum Start geht es gegen eine junge, wilde Mannschaft. Die Spieler haben Ambitionen, höher zu spielen. Dementsprechend schwer wird die Aufgabe - wir werden leiden müssen." Personal: Für den ein oder andere Rückkehr kommt die Startelf noch zu früh. Leon Siefert hat sich das Syndesmoseband gerissen und wurde bereits operiert. Oliver Gorgiev (Trainer, Ingolstadt): "Uns erwartet ein schweres Auswärtsspiel auf voraussichtlich schwierigem Geläuf gegen einen Gegner, der zu dessen Rückrundenauftakt hoch motiviert sein wird." Personal: Micah Ham (Aufbautraining), Noel Lakatos (Muskelfaserriss), Justin Nottrodt (Turf-Toe), Gedeon Ambrosio (Muskelbündelriss), Mussa Tasmim (Fersenprobleme), Tom Ackermann (Aufbautraining) und Massimo Agostinelli (Aufbautraining) müssen zuschauen.

Fabian Schäll (Spielertrainer, Großschwarzenlohe): "Unsere Vorbereitung ist trotz der teils schwierigen Witterungsverhältnisse insgesamt sehr ordentlich verlaufen. Die Mannschaft hat engagiert gearbeitet und wir konnten die geplanten Inhalte gut umsetzen. Auch wenn die Ergebnisse in den Testspielen hinter unserer Erwartung geblieben sind, haben wir wertvolle Erkenntnisse daraus gewonnen. Umso größer ist nun die Freude, dass es am Samstag gegen Weiden endlich wieder losgeht. Die Spieler sind hochmotiviert und freuen sich darauf, nach der intensiven Vorbereitung wieder in den Wettkampfbetrieb einzusteigen." Personal: Bis auf die langzeitverletzten Christoph Schulz und Justin Opcin sowie Maximilian Merk sind alle Spieler einsatzfähig. Michael Riester (Trainer, Weiden): "Wir freuen uns, dass es endlich los geht und wissen, welch entscheidende Wochen auf uns warten. Wir fahren mit viel Selbstvertrauen nach Großschwarzenlohe und wollen den ersten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Wir haben einen starken Teamspirit und jeder weiß, was er für das Team bringen muss. Über 60 Prozent unseres Bayernliga-Kaders kommen aus dem eigenen Stall zeigt: Die Jungs leben Weiden und es ist ihnen eine Herzensangelegenheit, alles für den Verein zu geben." Personal: Alle Mann sind fit.

Nach Informationen von Bambergs Vorstandssprecher Sascha Dorsch ist der Platz im Fuchs-Park-Stadion (Stand: Donnerstagnachmittag) von der Stadt gesperrt. Ob das Spiel stattfinden kann, ist daher äußerst unwahrscheinlich.

Bamberg ist nach der Ingolstadt-Pleite vor einer Woche unter Zugzwang, will es vorne dran bleiben. – Foto: Andreas Roith

Faruk Maloku (Trainer, Cham): "Endlich geht es wieder um Punkte! Wir freuen uns, dass es wieder losgeht. Die Winterpause war lang und witterungsbedingt teilweise auch herausfordernd - aber: Wir sind bereit! Wir wissen, dass mit Neudrossenfeld direkt ein harter Brocken auf uns zukommt. In den Testspielen haben wir gute Ansätze gezeigt, die Richtung stimmt. Personell sieht es gut aus und wir gehen mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen in die Partie. Wir erwarten ein enges Spiel auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten entscheiden werden." Personal: Lukas Leutner, Niko Becker (beide verletzt) und Michael Lamecker (Rotsperre) sind nicht mit dabei. Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter, Neudrossenfeld): "Wir starten gleich mit einer knüppelharten Aufgabe beim heimstarken ASV Cham, der für mich zudem in Sachen defensiver Raumaufteilung und Arbeit gegen den Ball die beste Mannschaft der Liga ist. Wir wollen dennoch einen harten Fight liefern und gut starten. Die Leistungen in der Vorbereitung waren eine stetige Steigerung - mit weiter Luft nach oben. Und wurde außerdem aufgezeigt, wie wir die restlichen Spiele angehen müssen und wie wir bestehen können." Personal: Patrick Weimar, Lukas Schelenz (beide langzeitverletzt), Marvin Herath (Patellasehne), Florian Förster, Lennart Krohn (muskulär), Lennart Wöhner (Aufbau), Josef Ziegler (Schulterverletzung), Felix Landgraf (Meniskus) und Anton Makarenko (Oberschenkel) fallen alle aus.

Der Platz auf der Grünen Au hat mit den Nachwirkungen des Winters zu kämpfen. Nach Informationen von Thomas Popp, Sportlicher Leiter der SpVgg Bayern Hof, steht "das Spiel auf der Kippe"

Christoph Jank (Trainer, Regensburg): "Mit unserer Vorbereitung war ich insgesamt sehr zufrieden. Wir haben die Trainingswochen genutzt, um gezielte Anpassungen vorzunehmen und unsere Jahn-Spielidee weiter zu schärfen. Wir freuen uns nun sehr darauf, dass die Saison wieder Fahrt aufnimmt. Unser Ziel gegen FC Coburg ist, dass wir mit hoher Dynamik und mit Spielfreude agieren und dass jeder an seine Leistungsgrenzen geht." Personal: Alle Mann stehen zur Verfügung. Lars Müller (Sportlicher Leiter, Coburg): "Nach der Vertagung des Starts freuen wir uns nun auf den Start. Wir müssen gleich ein Sechs-Punkte Spiel absolvieren. Die Vorbereitung war schwierig. Wer in der Heimat geblieben ist, musste vier bis fünf Wochen improvisieren. Wir haben externe Trainingsmöglichkeiten genutzt. Glücklicherweise konnten die Testspiel zum Großteil absolviert werden. Wir sind insgesamt gut vorbereitet und wollen drei Punkte in Regensburg holen." Personal: Luca Oikonomides (verletzt) und Jonathan Baur (beruflich) fallen aus. Der Einsatz von Jason Geißendörfer ist fraglich.

Kann Großschwarzenlohe im Frühjahr den letzten Rang noch verlassen? – Foto: Steven Pawlowicz

Sonntag

