Rabenstein in Pirna: Den Schwung der Rückrunde beibehalten

– Foto: Bernd und Ilong Göll + Ol

In der Sachsenliga spitzt sich der Kampf um die vorderen Plätze zu. Am kommenden Samstag (15:00 Uhr) gastiert die SG Handwerk Rabenstein im Rahmen des 21. Spieltags beim VfL Pirna-Copitz 07. Die Ausgangslage könnte dabei kaum gegensätzlicher sein: Während die Rabensteiner mit 47 Punkten als Tabellendritter punktgleich mit der Reserve von Dynamo Dresden rangieren und nur einen Zähler hinter Spitzenreiter SG Taucha 99 liegen, belegt Pirna mit lediglich zwei Punkten den letzten Tabellenplatz.

Rabensteins Trainer Ringo Delling lässt keinen Zweifel an der Zielsetzung für das Gastspiel an der Elbe: „Natürlich wollen wir das Spiel in Pirna gewinnen. Ziel ist, dass wir gut aus der Osterpause kommen und den Start in die Rückrunde ausbauen.“ Die Rabensteiner blicken auf eine starke Serie zurück, zuletzt untermauert durch einen souveränen 2:0-Erfolg gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf. In dieser Partie zeigten sich Leonard Meitzner und Mamdou Djouhe Bah treffsicher, während die Defensive um Torwart Stefan Schmidt erneut stabil stand – auch wenn Kim Leon Weigel einen Strafstoß vergab, blieb der Sieg zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Doch trotz der statistischen Überlegenheit – Pirna weist lediglich zwei Zähler aus 20 Partien auf – mahnt Delling zur Vorsicht. Der Gegner aus Copitz hat nach der jüngsten 2:5-Niederlage gegen Borea Dresden, bei der man trotz einer frühen 2:0-Führung durch Moritz Hahn und Florian Kärger noch völlig einbrach, einiges gutzumachen. „Nichtsdestotrotz hat der Gegner gute Spieler in seinen Reihen und hat nichts zu verlieren“, warnt der Coach der Handwerker.

Ein entscheidender Faktor könnte die personelle Fluktuation während der Ferienzeit sein. „Personell haben wir eine gute Truppe zusammen, auch wenn wieder Urlauber dabei sind“, so Delling. Die Tiefe des Kaders wird also entscheidend sein, um die Intensität über 90 Minuten hochzuhalten. Bereits im Hinspiel bewiesen die Rabensteiner Geduld, als man sich durch Tore von Ruben Neubauer und Paul Schaltonat mit 2:0 durchsetzte.