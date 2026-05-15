Rabenstein gegen Riesa: Kampf um das Sachsenliga-Podium

Für die Rabensteiner gilt es vor allem, eine schmerzhafte Erfahrung zu verarbeiten. Am letzten Spieltag führte die Mannschaft von Trainer Ringo Delling beim FV Dresden 06 Laubegast bis zur 82. Minute souverän mit 2:0 durch Tore von Paul Schaltonat und Paul-Luis Eckhardt, ehe das Spiel innerhalb von acht Minuten komplett kippte und mit 2:3 verloren ging. „Sehr ärgerlich und natürlich alle nach dem Spielverlauf sehr enttäuscht“, gab Delling unumwunden zu. Er analysierte die bittere Schlussphase treffend: „Wenn du über 80 Minuten vieles richtig machst – außer den Deckel komplett drauf – dann darfst du so ein Spiel nicht mehr hergeben.“ Trotz der Enttäuschung über das „turbulente und verrückte“ Ende gab der Coach die Marschroute für Sonntag vor: „Wir werden auch wieder aufstehen!“

Die Aufgabe gegen Stahl Riesa wird jedoch alles andere als ein Selbstläufer. Die Gäste belegen derzeit Rang sechs (48 Punkte) und reisen mit der Empfehlung eines 3:0-Erfolgs gegen den SC Borea Dresden an, bei dem Jaroslav Benda mit einem Hattrick glänzte. „Mit Riesa kommt eine physisch starke Mannschaft, die inklusive Pokalhalbfinale eine starke Saison spielt“, warnt Delling. Da der Tabellenführer aus Dresden „wahrscheinlich von keinem mehr einzuholen“ sei, gehe es nun für die fünf Teams dahinter primär um die Plätze zwei bis sechs.

Rabenstein rangiert aktuell mit 56 Punkten auf dem dritten Platz, nur einen Zähler hinter der SG Taucha 99. Ein Blick auf das Hinspiel verspricht zusätzliche Spannung: Damals drehte Rabenstein die Partie in Riesa erst in der Schlussphase (85. und 90. Minute) in einen 2:1-Sieg. Delling erwartet erneut ein „intensives Spitzenspiel mit hoffentlich ordentlicher Kulisse“, bei dem seine Elf die Leidenschaft der ersten 80 Minuten aus dem Laubegast-Spiel über die volle Distanz bringen muss, um den Podestplatz zu verteidigen.