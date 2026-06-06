Rabenstein fordert Borea Dresden im Kampf um Rang zwei

Mit 59 Punkten belegt die Mannschaft von Trainer Ringo Delling aktuell den dritten Rang und lauert damit nur zwei Zähler hinter dem Tabellenzweiten SG Taucha 99. Um den Anschluss an die Spitze zu halten, nimmt Delling das eigene Team in die Pflicht: „Ich erwarte wieder ein temporeiches Spiel und hoffe, dass wir unser Heimpublikum mal wieder begeistern können.“

Der kommende Gegner aus der Landeshauptstadt reist jedoch mit viel Selbstvertrauen an. Die Dresdner belegen mit 37 Punkten den achten Tabellenplatz und bewiesen erst am vergangenen Wochenende ihre Qualität als Favoritenschreck: Gegen den Tabellenzweiten aus Taucha trotzte Borea dem Aufstiegsaspiranten ein beachtliches 0:0-Unentschieden ab. Rabensteins Coach ist dementsprechend gewarnt und schätzt den Kontrahenten realistisch ein: „Mit Borea kommt eine talentierte und spielstarke Mannschaft – mit ein paar Routiniers und vielen gut ausgebildeten Talenten.“

Dass die Trauben gegen die Dresdner hoch hängen, zeigt auch der Blick auf das Hinspiel im vergangenen November. Damals trennten sich beide Mannschaften nach einer intensiven, aber torlosen Begegnung mit einem 0:0-Remis.