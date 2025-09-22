„Rabenschwarzer Tag“ – Türkenfelds Ungeschlagen-Serie endet krachend

So ein Ergebnis sieht man auch nicht oft: Mit 0:8 ging Türkenfeld in Fuchstal unter – und das, obwohl der TSV bislang überhaupt nicht verloren hatte.

Türkenfeld – Dass die Ungeschlagen-Serie von Aufsteiger Türkenfeld nicht ewig halten würde, war wohl jedem klar. Wie krachend sie aber nun beendet wurde, war dann doch überraschend. Mit 0:8 (0:6) verlor die Mannschaft von Trainer Wolfgang Reinhardt beim SV Fuchstal. Die Gastgeber schossen sich damit nicht nur den Frust von zuletzt zwei verlorenen Spielen von der Seele, sondern stürmten auch wieder an die Tabellenspitze.

Der TSV-Trainer rang nach der Partie um die richtigen Worte, um dann festzuhalten: „Es war ein rabenschwarzer Tag.“ Von vorne bis hinten hätte gar nichts funktioniert. „Vor allem in der ersten Halbzeit hat gar nichts geklappt“, so Reinhardt, der nicht einmal fand, dass das Ergebnis zu hoch ausgefallen sei – auch wenn Fuchs㈠tal aus zehn Chancen ganze acht Tore machte. „Es gibt so Tage im Fußball“, meinte Reinhardt, um dann mit einer Por㈠tion Galgenhumor hinterherzuschieben: „Ich hoffe, es bleibt bei Tagen.“

Der hatte bereits in der 3. Minute mit der Fuchstaler Führung durch Michael Boos begonnen. Noch vor der Pause machten Samuel Keßler (17., 21. und 44.), Muriz Salemovic (33.) und Luca Prinzing (45.) das halbe Dutzend voll. Nach Wiederanpfiff war dann nochmals der ehemalige Regionalliga-Kicker und SVF-Spielertrainer Salemovic zweimal erfolgreich (58. und 69.). (Thomas Benedikt)