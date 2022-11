Rabenschwarzer Tag: Hankofen geht in Rain unter Die Dorfbuam kassieren eine herbe 1:5-Pleite und der Vorsprung auf die Abstiegsränge ist nun fast aufgebraucht

Von Beginn an drückten die Hausherren auf den Führungstreffer und vergaben bereits in der Anfangsphase gute Möglichkeiten. In der 14. Minute brachte Angreifer Jonas Greppmeir seine Farben per Kopf verdient mit 1:0 in Front. Als die Gäste besser in Spiel fanden, schlug erneut Greppmeir mit einem Kopfball zu und erhöhte auf 2:0 (23.). Mit einem wuchtigen Schuss aus 12 Metern baute Kevin Gutia den TSV-Vorsprung auf 3:0 (38.) aus. Etwas Hoffnung keimte im Dorfbuam-Lager auf, als Andreas Wagner einen Tormann-Abpraller aus kurzer Distanz versenken konnte (41.). Daniel Hofer hatte dann sogar noch den zweiten Treffer auf dem Fuß, der dem Match wohl eine Wende hätte geben können.