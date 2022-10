Da war mehr drin: Die Allershausener Fußballer um Phongphat Khlongkhlaew (am Ball) waren gegen Wartenberg kurzzeitig sogar zwei Mann mehr auf dem Feld. Trotzdem blieb es beim 1:1. – Foto: Michalek

Rabenschwarzer Tag für TSV Eching - FCA Unterbruck düpiert Primus Moosinning II Kreisliga Donau/Isar 2 kompakt

Da ist es passiert: Mit einem 0:1 gegen den TSV Hohenwart haben die Fußballer des TSV Eching am Samstagnachmittag die erste Niederlage seit dem ersten Spieltag kassiert. Dem SV Kranzberg dagegen gelang mit dem 2:0-Sieg gegen den SV Wörth zumindest ein kleiner Befreiungsschlag.

SV Kranzberg – SV Wörth 2:0 (0:0). Es gibt Spiele, die man gewinnen muss, um am Ende eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. So eine Partie war dieses Kellerduell in der Kreisliga 2 – und nach 90 Minuten konnten die Kranzberger erstmals seit Wochen wieder jubeln. „Solche Siege sind natürlich Pflicht. Wir sind schon erleichtert, dass es geklappt hat“, resümierte SVK-Coach Anton Kopp. Viel hatte bei den Ampertalern zuletzt nicht gepasst, bis auf den vorletzten Platz sind die Kranzberger abgerutscht.

Im Duell mit Schlusslicht Wörth gelang nun der erst zweite Saisondreier, ein verdienter, wie Kopp bestätigte. „Wir waren klar besser.“ Dennoch: Auch dieses Mal fehlten zunächst die Tore. Im ersten Durchgang war es zwar ein Spiel auf ein Tor, auf das der Wörther wohlgemerkt, doch das Runde wollte nicht den Weg ins Eckige finden. Die größte Chance für Kranzberg vergab Patrick Ringer. Nach dem Seitenwechsel belohnten sich die Gastgeber dann jedoch für ihr Engagement. Bastian Walter flankte clever an den langen Pfosten, wo Thomas Ostermaier goldrichtig stand und einnickte (48.). Nach diesem perfekten Auftakt in die zweite Halbzeit blieb Kranzberg am Drücker und erhöhte bald auf 2:0. Nach einem klaren Foul an Daniel Mömkes konnte Schiedsrichter Daniel-Simon Schneider gar nicht anders, als auf Elfmeter zu entscheiden. Michael Kopp verwandelte den Strafstoß sicher (57.). In der Schlussphase verloren die Platzherren etwas die Ordnung, Wörth drückte auf den Anschluss. Da aber dicke Chancen fehlten, blieb es beim 2:0. TSV Eching – TSV Hohenwart 0:1 (0:1). Lange Zeit sah es in dieser Saison so aus, als würden die Echinger Kicker schnurstracks Richtung Bezirksliga-Wiederaufstieg marschieren. Gegen die Gäste aus dem Landkreis Pfaffenhofen fingen sich die Zebras nun aber die zweite Saisonniederlage ein. „Das war ein rabenschwarzer Tag für uns, wir haben verdient verloren“, musste TSV-Abteilungsleiter Peter Hanrieder nach dem Duell der Verfolger von Primus Moosinning II zugeben. Zwar waren die Gastgeber ersatzgeschwächt, unter anderem fehlten einige Offensivkräfte wie etwa Christopher Trautmann, als Ausrede sollte das aber nicht zählen.

Dem TSV fehlte die Frische. Zudem schafften es die Echinger nicht, aus ihrem Ballbesitz etwas Zählbares zu machen. Kevin Stoiber hatte zwar in der Anfangsphase mehrmals die Führung auf dem Schlappen, doch entweder parierte Gäste-Keeper Alexander Bäuerle, oder Stoiber traf nur Aluminium. Nach einer halben Stunde lag Hohenwart dann vorne: Nach einem Ballverlust von Arian Radocaj sprintete Echings Verteidiger hinterher und zupfte seinen Gegenspieler im Strafraum am Trikot. Dafür gab es einen Elfmeter, den Daniel Liebhardt zum 0:1 aus Sicht der Zebras verwandelte (29.). Auch nach dem Seitenwechsel fehlten den Echinger Fußballern die Mittel, um die Schlappe noch abzuwenden. TSV Allershausen – TSV Wartenberg 1:1 (1:0). Enttäuscht waren am Samstag die Allershausener Kicker, denn gegen die Gäste aus dem Kreis Erding war ein erneuter Dreier drin. „Aber wenn du deine Chancen halt nicht nutzt, dann bekommst du die Quittung“, bemühte Spartenchef Philipp Jordan eine alte Fußballweisheit. Die Platzherren wähnten sich zunächst auf der Siegerstraße, nachdem Janis Kratzl nach einer Wartenberger Ecke einen Konter abgeschlossen und seine Farben in Führung gebracht hatte (29.).

Danach verpasste es Alexander Holzmaier mehrmals, auf 2:0 zu stellen. Das rächte sich, nach knapp einer Stunde konnte Wartenberg egalisieren. Nach einem Foul von Dominik Kopp an Tim Schmolmann gab es Elfmeter, Jakob Taffertshofer ließ sich diese Chance nicht nehmen (58.). In der Schlussphase waren die Allershausener nach Zeitstrafe für Christian Angermaier und Rot für Maximilian Härtl fünf Minuten lang in doppelter Überzahl, zum Siegtreffer reichte es aber nicht mehr. FC Moosinning II – FCA Unterbruck 0:3 (0:2). Für die Überraschung des Spieltags sorgten am Sonntagnachmittag die Unterbrucker Kicker mit dem Sieg beim Tabellenführer, der am Ende sogar deutlich und allemal verdient ausgefallen ist. „Damit hätten wir überhaupt nicht gerechnet“, jubelte Trainer Alfons Deutinger. Der FCA war extrem ersatzgeschwächt und mit fünf Akteuren aus der Zweiten angereist. Doch das Team machte seine Sache super, stand tief und überließ den Platzherren das Spiel. Die kamen damit überhaupt nicht zurecht und hatten keine wirklich nennenswerte Chance.