Rabenschwarzer Tag für Kine em Halle

Ein mit Vorfreude angesehener Spieltag. Beide Mannschaften des Kine em Halle e.V. freuden sich, endlich nach einer Zwangspause auf dem Rasen, Gas zu geben. Zu Gast waren die beiden Mannschaften von der SG Einheit Halle e.V.. Ein Verein der den Männern gut bekannt ist, so hatte man doch letztes Jahr keine Chancen gegen die Gäste und nahm sich für dieses WE viel vor. Während die 2. Männer deutlich gegen die Gäste unterging sah es bei der 1. Mannschaft des Kine em lange nach einem Sensationserfolg aus.

Vor 127 Zuschauern brannten beide Teams ein Feuerwerk auf dem Platz ab und beeindruckten die Zuschauer. Beide Mannschaften lieferten sich einen schön anzusehenden Schlagabtausch und hatten immer wieder gute Chancen herausgespielt. Praktisch mit Halbzeitpfiff war es Alhalo Ibrahim der in der 45`Spielminute per Sehenswerten Distanzschuss den Ball Unhaltbar für den Keeper und der Querlatte einnetzte. Der Psyschologisch wichtige Zeitpunkt des Treffers zeigte Wirkung und so konnte Schwan Mohammed Kasem in der 57`Minute auf 2 zu Null für die Gastgeber erhöhen. Doch gab sich Einheit noch nicht geschlagen und brachte mit einem Wechsel eine ausschlaggebende Änderung im Spielverlauf auf den Platz. Paul Elias Dreyer konnte in der 70`Minute des Spiels noch mit etwas Glück den Anschlusstreffer zum 2 zu 1 Markieren. Noch in der selben Minute war es just der gleiche Spieler der diesmal zu Stelle war und per Doppelschlag das 2 zu 2 Schoss! Der Gastgeber war nun doch geschockt und brachte kaum noch aktionen nach vorn zustande. In der 88`Spielminute konnte Paul Elias Dreyer dann den Lupenreinen Hattrick markieren in dem er kurz vor Schluss das 2 zu 3 und somit den Endstand festlegte.