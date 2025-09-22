Rabenschwarzer Tag für Kine em Halle

Ein mit Vorfreude angesehener Spieltag. Beide Mannschaften des Kine em Halle e.V. freuden sich, endlich nach einer Zwangspause auf dem Rasen, Gas zu geben. Zu Gast waren die beiden Mannschaften von der SG Einheit Halle e.V.. Ein Verein der den Männern gut bekannt ist, so hatte man doch letztes Jahr keine Chancen gegen die Gäste und nahm sich für dieses WE viel vor.
Während die 2. Männer deutlich gegen die Gäste unterging sah es bei der 1. Mannschaft des Kine em lange nach einem Sensationserfolg aus.
Vor 127 Zuschauern brannten beide Teams ein Feuerwerk auf dem Platz ab und beeindruckten die Zuschauer.
Beide Mannschaften lieferten sich einen schön anzusehenden Schlagabtausch und hatten immer wieder gute Chancen herausgespielt. Praktisch mit Halbzeitpfiff war es Alhalo Ibrahim der in der 45`Spielminute per Sehenswerten Distanzschuss den Ball Unhaltbar für den Keeper und der Querlatte einnetzte. Der Psyschologisch wichtige Zeitpunkt des Treffers zeigte Wirkung und so konnte Schwan Mohammed Kasem in der 57`Minute auf 2 zu Null für die Gastgeber erhöhen. Doch gab sich Einheit noch nicht geschlagen und brachte mit einem Wechsel eine ausschlaggebende Änderung im Spielverlauf auf den Platz. Paul Elias Dreyer konnte in der 70`Minute des Spiels noch mit etwas Glück den Anschlusstreffer zum 2 zu 1 Markieren. Noch in der selben Minute war es just der gleiche Spieler der diesmal zu Stelle war und per Doppelschlag das 2 zu 2 Schoss! Der Gastgeber war nun doch geschockt und brachte kaum noch aktionen nach vorn zustande. In der 88`Spielminute konnte Paul Elias Dreyer dann den Lupenreinen Hattrick markieren in dem er kurz vor Schluss das 2 zu 3 und somit den Endstand festlegte.
Die Enttäuschung beim Kine em ist Riesen Groß, hatte mann doch die Senstation auf dem Fuß und hätte die Überraschung schaffen können.
Der aktuell Vorgesperrte Trainer des Gastgebers war tief enttäuscht und doch zeitgleich froh über dieses wunderbare Spiel, in dem er Leidenschaft und Wille erkannte.
Für den Interimscoach Daro Rammo war es ein geschenkter Tag. Höhen und Tiefen in 90 Minuten! Er verlies den Platz. Jedoch nicht ohne Frank Ohse noch Hinweise mitzugeben. Der eigentliche Trainer ist ja zur Zeit Gesperrt und hofft auf eine schnellstmögliche Rückkehr zu seinen Männern.
Hier definitiv ein großes Lob an die Schiedsrichter! Eine beinahe fehlerfreie Leistung und eine gute Kommunikation mit Spielern zeigte eine fantastische Moderation des Spiels. Und sorgte dafür, dass selbst Zuschauer nichts zu meckern hatten. Schön zu sehen war, dass der Coach bei den Zuschauern stand und sich dort auch mit Motor Verantwortlichen und Schiedsrichtern unterhielt. Einer von ihnen beriet ihn derweil bei Entscheidungen, beantwortete Fragen und so konnte quasi eine Vor Ort Regelschulung gemacht werden. Dieses, so sagte er wird er auch an seine Jungs weiter geben.
Am 27.09.2025 ab 12:30Uhr (2. Männer) und 15:00 Uhr (1.Männer) spielt der Kine em Halle dann in Reideburg. Ein Matchtag mit Brisanz und man erhofft sich einen schönen Fußballnachmittag, trotz aller Querelen im Vorfeld.