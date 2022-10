Rabenschwarzer Tag für die Osterländer

Schwarzes Wochenende für Lumpziger Kicker…

Nach zwei Siegen in Serie ist Ernüchterung im Lumpziger Lager eingekehrt. Egal wie man den Auftritt der Osterländer am vergangenen Samstag beim FSV Meuselwitz bezeichnen will, auf den Punkt gebracht, war es am Ende ein Totalausfall. Mit einer 1:0 Führung durch Ali Arifov wechselte man die Seiten. Mit einer 1:6 Niederlage wurde man am Ende nach Hause geschickt. Dazu bedarf es eigentlich keiner Worte. Scheinbar sind die Lumpziger in der Halbzeitpause in der Kabine geblieben, anders lässt sich der desolate Auftritt im zweiten Spielabschnitt nicht erklären. Kein Zweikampfverhalten, keine Laufbereitschaft, keinen Mut. Jedenfalls gibt es wohl kommende Woche einiges an Gesprächsbedarf für Lumpzigs Trainerteam, um die Niederlage aufzuarbeiten. Am nächsten Wochenende gastieren die Eurotrink Kickers Gera in Lumpzig. Will man gegen den haushohen Favoriten nicht erneut unter die Räder kommen, müssen die Lumpziger definitiv ein anderes Gesicht zeigen. Das man dazu allemal in der Lage ist, hat man oft genug bewiesen.

Dazu sind alle gefordert!!!