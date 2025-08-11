Rabenschwarzer Tag: FCA geht gegen Tettenweis unter

Der FC Aunkirchen muss die erste Saisonniederlage hinnehmen. Gegen den SV Tettenweis stand am Ende ein ernüchterndes 0:5 auf der Anzeigetafel.
Viel gibt es über dieses Spiel nicht zu schreiben, die ersten 30 Minuten verliefen recht ausgeglichen, danach lud man die Gäste dreimal binnen 10 Minuten zum Toreschießen ein und lag zur Pause mit 0:3 hinten.
Nach dem Seitenwechsel versuchte man nochmal, den schnellen Anschluss zu machen, kassierte aber mit den Torschüssen 4 und 5 der Gäste die nächsten Gegentreffern. Insgesamt eine enttäuschende Vorstellung des FCA, beim SVT gelang an diesem Tag aber auch alles.
Nächste Woche in Vornbach muss eine andere Einstellung her.