"Rabenschwarzer Tag" -Fallersleben II unterliegt Hankensbüttel mit 0:6

Bereits von Beginn an lief für die Gastgeber wenig zusammen. „Die Jungs waren, wir wissen auch selber noch nicht warum, ab Minute eins total verunsichert“, erklärte Wienhold. Hankensbüttel nutzte diese Unsicherheit konsequent aus. Matthias Reinecke brachte die Gäste früh mit einem Doppelpack in Führung (8., 12.), ehe Marvin Schiller in der 34. Minute auf 3:0 erhöhte.

Mit einem 0:3-Rückstand ging es in die Halbzeit. Dort versuchte das Trainerteam, die Mannschaft wieder aufzurichten. „Wir haben versucht, die Jungs ein bisschen in der Kabine aufzubauen, weil man hat einfach gemerkt, dass heute nicht unser Tag ist“, sagte Wienhold. Ziel war es, zumindest die zweite Hälfte besser zu gestalten: „Wir haben dann gesagt, wir starten für uns im Kopf wieder bei 0:0 und versuchen, die miserablen 45 Minuten schnellstmöglich zu vergessen.“

Die Fallerslebener fanden dagegen überhaupt nicht ins Spiel. „Wir haben es über 90 Minuten nicht geschafft, mehr als vier Bälle an den Mann zu bekommen, waren total unsauber und nicht aktiv genug auf dem Platz“, so Wienhold. Noch vor der Pause reagierte das Trainerteam und wechselte bereits in der 35. Minute dreifach.

Tatsächlich zeigte Fallersleben II zunächst eine kleine Reaktion. „Die ersten zehn Minuten gelingt uns das auch ganz gut, in denen wir dann auch noch mal ein, zwei Torchancen kreieren und vielleicht auch das 3:1 schießen können“, erklärte Wienhold. Doch stattdessen fiel das vierte Tor für die Gäste: Nach einer Ecke traf Falk Cohrs zum 4:0 (62.). „Dann fliegt uns mal wieder eine Ecke quer durch den 16er, bei der dann am zweiten Pfosten der Spieler von Hankensbüttel blank steht“, so der Trainer.

Spätestens danach war die Partie entschieden. Marvin Schiller erhöhte mit zwei weiteren Treffern (67., 90.) auf 6:0. Weitere Wechsel in der zweiten Hälfte brachten keine Wende. „Das hat auch keine richtigen Impulse gebracht, weil es einfach ein komplettes Kollektivversagen war“, sagte Wienhold.

Immerhin verhinderte Torhüter Leon Rauth mit mehreren Paraden ein noch höheres Ergebnis. „Wir haben auch nochmal Glück, dass Leon Rauth zwei, drei Dinger hält, ansonsten hätte das Ergebnis auch noch einen Ticken höher ausfallen können“, erklärte der Trainer.

Für Wienhold und sein Team gilt es nun, die deutliche Niederlage schnell abzuhaken. „Für uns heißt es, das Spiel schnellstmöglich zu vergessen, zu verarbeiten. Morgen ist eine neue Trainingswoche“, sagte er. Der Fokus richtet sich bereits auf das nächste Spiel: „Dann müssen wir den Fokus schon wieder auf Reislingen richten.“

Trotz der ernüchternden Niederlage will das Trainerteam die Mannschaft schnell wieder aufrichten. „Für uns Trainer steht die Woche ganz groß unter dem Thema Aufarbeitung, den Jungs wieder Mut zusprechen und an unser Können appellieren“, so Wienhold. Sein Fazit: „Sehr ernüchternde Stimmung, aber es muss weitergehen – und es wird auch weitergehen.“