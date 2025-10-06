Rabenschwarzer Tag: Ersatzgeschwächter FCM kassiert Heimklatsche

Für Moosinning II lief der siebte Spieltag katastrophal: vor dem Spiel noch schlechte Nachrichten in Bezug aufs Personal, dann die Klatsche.

Moosinning – Es war ein rabenschwarzer Tag für den FC Moosinning 2: Er war im Kreisliga-Heimspiel gegen den FC Lengdorf chancenlos und ging mit 0:5 Toren (0:2) unter.

Die erste Hiobsbotschaft errreichte die FCM-Trainer Manu Gröber und Matze Eschbaumer bereits vor dem Spiel. Da kein Torhüter zur Verfügung stand, musste Abteilungsleiter Tom Kressirer ins den Kasten. Die erste Chance des Spiels hatten aber die Gelb-Schwarzen. Nach nur 37 Sekunden war Basti Michalak auf und davon, schob den Ball aber am langen Pfosten vorbei.

In der Folge dominierten die Gäste. Die erste Torchance durch Maximilian Mayer nutzte Lengdorf noch nicht. Aber nach 28 Minuten war es passiert. Georg Reiter köpfte eine Flanke von FCL-Spielertrainer Basti Fischer zum 1:0 in die lange Ecke.

Kurz vor der Halbzeit verlor der FCM den Ball im Spielaufbau vor dem eigenen Strafraum. Das nutzte Fischer und schob zum 2:0 ein. Nach dem Seitenwechsel dribbelte Florian Spielberger durchs Moosinninger Mittelfeld und legte auf Reiter quer. Seine Hereingabe verwertete Simon Nußrainer zum Lengdorfer 3:0.

Von Moosinning kam auch in der zweiten Spielhälfte sehr wenig. Lediglich ein Distanzschuss von Johannes Bauer sorgte für Gefahr. Auf der anderen Seite zappelte der Ball erneut im Netz. Mayer hatte von der Strafraumkante aus abgezogen, und sein Schuss landete neben dem Pfosten zum 4:0.

Moosinning passieren zu viele Fehler

Aber das war es noch immer nicht, Lengdorf setzte noch einen drauf. Nach einer Standardsituation war Mario Schmidt zur Stelle und erhöhte auf 5:0. Das war auch der Endstand.

Gröber war bedient: „Wir haben gemerkt, dass wir sehr ersatzgeschwächt waren. Trotzdem war es viel zu wenig von uns – auch im Zweikampfverhalten haben wir viele Grundtugenden vermissen lassen. Vor den Gegentoren haben wir zu einfache Fehler gemacht. Unterm Strich war es eine verdiente Niederlage.” Sie ließ Moosinning auf Platz zehn abrutschen. Lengdorf dagegen mischt vorne mit.