Rabenschwarzer Tag der SGM

Vergangenen Sonntag spielte unsere SGM Dettingen/ Kirchberg auswärts gegen den SV Burgrieden. Ersatzgeschwächt und verletzungsgeplagt erwischten wir einen rabenschwarzen Tag. Somit gingen wir diesem Spiel schon sehr früh in Rückstand. Bereits zur Halbzeit stand es 5:0. Trotz mehrerer guter Chancen gelang den Damen nicht der Anschlusstreffer und ließen sich immer wieder in die eigene Spielfeldhälfte drängen. Erst in der 77. Spielminute gelang Chantel Kramer das Tor zum 9:1. Auch in der 82. traf sie zum 10:2 Endstand.