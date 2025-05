Rabenschwarzer Spieltag für die SG Kupferdreh-Byfang

Die eigene Partie gegen den FC Stoppenberg lief von Beginn an schlecht für den Abstiegskandidaten. Nach nur drei Minuten lag Byfang mit 0:1 hinten - nach 20 Minuten stand es schon 3:0 für den FC. Die endgültige Entscheidung fiel in der 51. Minute, in der Dominik Jost mit seinem Doppelpack das 4:0 des Favoriten markierte. Die SG war nun also auf Schützenhilfe angewiesen...

...die jedoch ausblieb. Mintard hatte vor der vergangenen Partie nur einen Punkt Vorsprung auf Kupferdreh. Die DJK musste gegen den Achtplatzierten TuS Essen-West 81 ran und ging in der 33 Minute durch Tim Alexander Triebel in Führung, ehe Tim Stränger in der zweiten Hälfte den 2:0-Entstand herbeibrachte (58.). Mit diesem Auswärtserfolg beträgt der Abstand auf die Abstiegsplätze nun vier Zähler für die Blau-Weißen.

Nun lag die ganze Hoffnung auf dem SuS Haarzopf II, die gegen Byfang-Verfolger Frintrop antraten - doch auch da wurde die SG im Stich gelassen und das obwohl sich Haarzopf zurück kämpfte. Union ging mit einer komfortablen 2:0-Führung in die Pause und schaffte es nach der Halbzeit auf 3:0 zu stellen (68.). Die Heimmannschaft gab sich allerdings nicht auf und erzielte in zwölf Minuten drei Treffer. Mit einem 3:3 ging es in die letzten sieben Spielminuten des Duells. Obwohl Haarzopf das Spielgeschehen nun auf seiner Seite hatte, war es Alessio Berrini der in der Nachspielzeit den 4:3-Siegtreffer für den Underdog erzielte (90.). Durch den 4:3-erfolg schob sich Frintrop an Byfang auf einen Nichtabstiegsplatz vorbei.

Noch alles offen

Auch wenn der vergangene Spieltag alles andere als optimal für den neuen Tabellenvierzehnten lief, ist die Saison noch nicht vorbei. Während die SG noch zwei Partien zu absolvieren hat, haben sowohl Mintard, als auch Frintrop ein Spiel mehr in der Hinterhand.

Am kommenden Spieltag trifft Byfang auf die SpVgg Steele II, die aktuell auf dem siebzehnten Platz verweilt - ein Pflichtsieg für die Hausherren, wenn sie noch in der Liga verbleiben wollen. Gleichzeitig empfängt die Union den TuS essen-West und die Blau-Weißen den TuS Holsterhausen. Mit eigenen Erfolgen und einer Niederlage Byfangs könnten beide Teams den Klassenerhalt feiern.