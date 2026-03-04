Rabenschwarzer Nachmittag in Raisting: Denklingen kassiert Packung Desaster in Raisting von Oliver Rabuser · Heute, 10:01 Uhr · 0 Leser

Szene mit Ludwig Kirchbichler – Foto: Oliver Rabuser

Der VfL Denklingen verliert haushoch beim SV Raisting. Das Ergebnis weckt Mitleid gegenüber den Geprügelten aufseiten der Gastgeber.

Denklingen – Einmal pro Saison muss es offensichtlich sein. Vergangene Saison ein 2:8 gegen Aubing, diesmal eine 1:7-Packung beim SV Raisting. War das Produkt gegen die Münchner ob deren Ambitionen in Sachen „Aufstieg in die Landesliga“ noch halbwegs zu erklären, standen VfL-Kicker und Verantwortliche diesmal doch ziemlich ratlos um das Raistinger Sportheim. Ein Tragerl hopfenhaltiges Kaltgetränk wurde als Sofortmaßnahme in die Kabine transportiert. Doch damit ist die Leistung weder vergeben noch vergessen. So., 01.03.2026, 14:00 Uhr SV Raisting SV Raisting VfL Denklingen Denklingen 7 1 Denklingen kann Totalausfall nicht erklären – Tabellensituation als Grund? Schon während der ersten Spielhälfte offenbarte das Denklinger Team erste Auflösungserscheinungen. „Keine Ahnung“, waren die ersten Worte von Christoph Schmitt. Der Spielertrainer ist kein Typus Trainer, mit dem mal schnell die Emotionen durchgehen, dabei möglicherweise die Wortwahl in Richtung Gosse abdriftet. Zumal der 35-Jährige ja selbst auf dem Platz stand und somit Teil des Desasters war. „Vielleicht war die Tabellensituation zu sehr im Kopf.“ Mehr als Mutmaßen war in der Stunde nach Spielende nicht drin.

Die Spieler verarbeiteten den dringlichen Unmut unterschiedlich. Einige verschwanden in der Kabine und waren bis zur Abreise nicht mehr gesehen. Andere suchten den Dialog mit mitgereisten Vereinskollgen und Fans. Altgediente wie Simon „Simba“ Ried, Michael Stahl und Manuel Waibl schlichen zu Ex-Trainer Markus Ansorge, der selbst ob seiner Beobachtungen angefasst wirkte. Nur eines hatten alle gemeinsam: Gelacht hat keiner. „Also insgesamt sind natürlich alle sehr unzufrieden mit dem Ergebnis. Wir hatten uns viel vorgenommen, sind aber alles schuldig geblieben und haben den Gegner mit eigenen Fehlern noch eingeladen, einfache Tore zu schießen“, so VfL-Abteilungsleiter Ludwig Kirchbichler. Generell war die Stimmung nach Spielenede sehr speziell. Auf Raistinger Seite war fast etwas Mitleid mit dem geprügelten Gast zu erkennen; zudem der kollektive Unglauben über das für den SVR-Kosmos surreale Resultat.

Frederik Specht (rot) vs Ludwig KirchbichlerBezirksliga Süd, Fußball, 1.3.2026, SV Raisting (rot) vs VfL Denklingen (blau) 7:1, – Foto: Oliver Rabuser