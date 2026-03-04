Rabenschwarzer Nachmittag in Raisting: Denklingen kassiert Packung

Der VfL Denklingen verliert haushoch beim SV Raisting. Das Ergebnis weckt Mitleid gegenüber den Geprügelten aufseiten der Gastgeber.
Denklingen – Einmal pro Saison muss es offensichtlich sein. Vergangene Saison ein 2:8 gegen Aubing, diesmal eine 1:7-Packung beim SV Raisting. War das Produkt gegen die Münchner ob deren Ambitionen in Sachen „Aufstieg in die Landesliga“ noch halbwegs zu erklären, standen VfL-Kicker und Verantwortliche diesmal doch ziemlich ratlos um das Raistinger Sportheim. Ein Tragerl hopfenhaltiges Kaltgetränk wurde als Sofortmaßnahme in die Kabine transportiert. Doch damit ist die Leistung weder vergeben noch vergessen.
Schon während der ersten Spielhälfte offenbarte das Denklinger Team erste Auflösungserscheinungen. „Keine Ahnung“, waren die ersten Worte von Christoph Schmitt. Der Spielertrainer ist kein Typus Trainer, mit dem mal schnell die Emotionen durchgehen, dabei möglicherweise die Wortwahl in Richtung Gosse abdriftet. Zumal der 35-Jährige ja selbst auf dem Platz stand und somit Teil des Desasters war. „Vielleicht war die Tabellensituation zu sehr im Kopf.“ Mehr als Mutmaßen war in der Stunde nach Spielende nicht drin.
Die Spieler verarbeiteten den dringlichen Unmut unterschiedlich. Einige verschwanden in der Kabine und waren bis zur Abreise nicht mehr gesehen. Andere suchten den Dialog mit mitgereisten Vereinskollgen und Fans. Altgediente wie Simon „Simba“ Ried, Michael Stahl und Manuel Waibl schlichen zu Ex-Trainer Markus Ansorge, der selbst ob seiner Beobachtungen angefasst wirkte. Nur eines hatten alle gemeinsam: Gelacht hat keiner. „Also insgesamt sind natürlich alle sehr unzufrieden mit dem Ergebnis. Wir hatten uns viel vorgenommen, sind aber alles schuldig geblieben und haben den Gegner mit eigenen Fehlern noch eingeladen, einfache Tore zu schießen“, so VfL-Abteilungsleiter Ludwig Kirchbichler. Generell war die Stimmung nach Spielenede sehr speziell. Auf Raistinger Seite war fast etwas Mitleid mit dem geprügelten Gast zu erkennen; zudem der kollektive Unglauben über das für den SVR-Kosmos surreale Resultat.
Schmitt räumte ein, dass es für die Gastgeber „das perfekte Spiel“ gewesen wäre. Allein ob der frühen Torerfolge mit den ersten gelungenen Aktionen. „Aber wir sind auch nie ins Spiel reingekommen“, schiebt der Kiensauer nach. Wirkungstreffer, von denen sich der VfL nie mehr erholte. Bereits nach dem 0:4 trommelte Schmitt seine Kollegen kurz zusammen, versuchte sich im Appell an eine annehmbarere Körpersprache. Vergebens. Lukas Greif musste im Anschluss vom Feld. Zur Pause folgte ein weiteres Trio – um ein letztes Zeichen zu setzen. „Tut mir leid um die Spieler, die es getroffen hat, ich hätte jeden runterholen können“, so Schmitt.
Simon Rieds Anschlusstor zum 1:4 rief fürwahr beim Gegner eine Phase der Passivität hervor. Da wäre vielleicht einiges mehr machbar gewesen, hätte die VfL-Defensive nicht aus einer relativ leicht zu entschärfenden Situation, durch ein Luftloch den schnellen Gegenschlag heraufbeschworen. „Wenn man ohne Druck den Gegner stark macht, kannst du halt auch kein Spiel gewinnen“, verdeutlicht der Coach. Abteilungsleiter Kirchibichler kündigt an: „Wir werden die Woche das Spiel aufarbeiten und ordentlich trainieren, um dann am Wochenende Wiedergutmachung zu betreiben.“ Es steht das Duell mit dem ebenfalls abstiegsbedrohten SV Ohlstadt an.