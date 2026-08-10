Rabenschwarzer Auftakt für Rehren

Stattdessen geriet der MTV früh ins Hintertreffen. Nach einem Foulelfmeter brachte Bremer den VfL bereits in der sechsten Minute in Führung. Pagano sprach anschließend von einer umstrittenen Entscheidung: „Wir bekommen dann den Elfmeter, zweifelhaft gegen uns nach sechs Minuten und laufen dann dem 0:1 ein Stück weit hinterher.“

Dabei begann die Partie aus Sicht der Gäste durchaus vielversprechend. Trainer Toni Pagano sah seine Mannschaft zunächst auf Augenhöhe: „Eigentlich haben wir das Spiel so bekommen, wie wir es erwartet haben von der Intensität.“ Bereits nach zwei Minuten bot sich Rehren die große Chance zur Führung. „Wir können nach zwei Minuten eigentlich in Führung gehen nach einem Kopfball, den wir leider aus sechs Metern übers Tor setzen.“

Rehren blieb zunächst im Spiel, konnte seine Möglichkeiten jedoch nicht nutzen. „Wir haben ein paar Aktionen, sind eigentlich auch gut im Spiel.“ Bückeburg zeigte sich dagegen eiskalt und erhöhte durch Bremer nach einem Konter auf 2:0. Wenig später traf der Angreifer erneut vom Elfmeterpunkt zum 3:0. „Den zweiten Elfmeter, der war in dem Fall aber klar“, ordnete Pagano die Szene ein.

Mit dem deutlichen Rückstand ging es in die Halbzeit. Doch auch der zweite Durchgang begann aus Sicht der Gäste unglücklich. „Wir kommen raus, haben wieder eine gute Aktion direkt nach der Pause und kriegen dann ein Torwart-Gegentor. Der Freistoß aus der eigenen Hälfte titscht bei uns an der Sechzehnerkante auf und geht über unseren Torwart rüber. Das war unfassbar unglücklich.“ VfL-Keeper Pöhler hatte mit seinem weiten Freistoß das 4:0 erzielt.

In der Folge brach Rehren endgültig auseinander. Butenop und Bartke schraubten das Ergebnis auf 6:0. Pagano sprach anschließend von einem „rabenschwarzen Tag“, bei dem „alles zusammenkam“. Auch die weiteren Gegentreffer ärgerten den Trainer: „Wir verstolpern dann noch einen Ball, wo wir ihn falsch einschätzen als letzter Mann. Treten quasi am Ball vorbei. Und das sechste war dann nach einer Ecke, wo die Absicherung gar nicht da war. Nicht gut, selbst unzufrieden.“

Neben der eigenen Leistung kritisierte Pagano auch einzelne Schiedsrichterentscheidungen, wollte diese jedoch nicht als Hauptursache für die Niederlage verstanden wissen. „Wir haben selber einen Elfmeter nicht bekommen. Zwar hinten raus, insofern nicht spielentscheidend, aber trotzdem ärgerlich. Ein, zwei gelbe Karten hätten wir gerne gesehen. Alles jetzt nicht spielentscheidend, aber so passt es ins Bild.“

Nach dem misslungenen Auftakt richtet der Trainer den Fokus bereits auf die kommenden Aufgaben. „Komplett gebrauchter Tag für uns. Insofern geht es darum, schnell abzuhaken, den Blick nach vorne zu richten, in der Saison anzukommen und dann entsprechend Punkte zu holen.“ Bereits am Mittwoch bietet sich dem MTV Rehren im Auswärtsspiel beim SV Arnum die Gelegenheit, die erste Niederlage der neuen Spielzeit vergessen zu machen.