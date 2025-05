Rabenschwarzer Abend für Landau: Falkenberg schafft Aufstieg

Der SC Falkenberg ihat den Aufstieg gepackt – Foto: FuPa

Der SC Falkenberg hat im zweiten Versuch den Aufstieg geschafft. Nach dem der Vizemeister der Kreisliga Isar-Rott im Vorjahr in der Relegation hängen blieb, klappt es dieses Mal. Vor 1.200 Fans besiegte das Team von Coach Christian Kagerer in Arnstorf den Bezirksliga-Releganten FSV Landau überraschend klar mit 4:1 (2:1) und kann damit in der Spielzeit 2025/2026 in der vierthöchsten Amateurklasse um Punkte wetteifern. Die unterlegene Schambeck-Formation darf aber weiter hoffen und muss am Montag (Anstoß: 18:15 Uhr) in Teisbach gegen die SG Mallersdorf / Grafentraubach ran.

Die Bergstädterr, die kurzfristig auf ihren Leader Hannes Obermeier verzichten mussten, erwischten einen Katastrophenstart. Zunächst verhinderte Torhüter Thiomas Deingruber gegen Dominik Maierhofer einen frühen Rückstand (2.), dann zückte Lefter Cuku gegen Maierhofer die Notbremse und musste früh mit Rot von der Wiese. Falkenberg hatte in der Folge gleich dreimal die Führung auf dem Fuß, die dann in der 24. Minute Alexander Diem gelang. Mit einem nicht unhaltbaren Distanzschuss brachte er seine Farben in Front. Nur zwei Zeigerumdrehungen später der nächste Nackenschlag für den FSV: Kevin Löffler spielte einen völlig verunglücken Rückpass, Diesen Fauxpas nutzte Ahmadc Jumaa Almustafa zum 0:2 aus. Landau zeigte aber Moral und kam im Anschluss deutlich besser auf. Verdienter Lohn war kurz vor dem Seitenwechsel das 1:2 (44.): Ein platzierte Flachschuss von Timo Seer ließ die FSVler wieder hoffen.





