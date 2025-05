Raben müssen wohl in die Relegation – Dämpfer für den SV Pullach

Der Dämpfer des Tages war aber die Meldung von der 1:3-Niederlage des Tabellenzweiten TuS Geretsried gegen den FC Schwabing, der auf dem rettenden 13. Platz nun drei Punkte vor Pullach liegt. Der direkte Vergleich zwischen beiden Teams ist ausgeglichen, das Torverhältnis spricht klar für Schwabing. Zwar gibt es auch die Option, als einer der zwei besten Tabellen-14. der fünf Landesligisten der Relegation zu entgehen, doch liegen derzeit alle Konkurrenten in den anderen Staffeln ein bis zwei Punkte vor dem SVP. „Die müssen im letzten Spiel auch erst punkten. Wir haben also noch minimale Hoffnung, aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir schon für die Relegation planen“, schätzt Loistl die Lage indes nüchtern ein.

Meine Jungs waren ab der 70. Minute an der Belastungsgrenze.

SVP-Trainer Vinzenz Loistl

Obwohl ihr vierter Platz in der Endabrechnung schon feststand, zeigten die Gäste vom Staffelsee keine Spur von Leichtfertigkeit. „Ich war überrascht, welch großen Wert Murnau auf die Defensive und schnelles Umschalten gelegt hat. Sie haben das auch sehr gut gespielt, sind sehr kompakt und dicht gestanden, das war schwierig für uns“, sagte Loistl, der mit dem Auftritt seiner eigenen Mannschaft durchaus einverstanden war: „Wir haben richtig stark gespielt, nur der letzte Pass hat gefehlt. Das war in den vergangenen Wochen auch schon das Problem. Irgendwann muss halt einer reinfallen, das war diesmal nicht der Fall.“ Die beste Pullacher Chance hatte Noah Kotb, der nach einem tollen Angriff aus acht Metern die Ecke eigentlich sehr gut anvisierte, aber am sensationell reagierenden Torwart Benedikt Wallrapp scheiterte (40.).

„Das Spiel war vor allem in der ersten Halbzeit sehr gut anzuschauen, weil das Zweikampfverhalten extrem intensiv war. Die Murnauer haben uns gar nichts geschenkt“, so Loistl, dessen Mannschaft im zweiten Durchgang dieser Intensität Tribut zollen musste: „Meine Jungs waren ab der 70. Minute an der Belastungsgrenze.“ Das nutzten die Gäste zu ihren bekannt gefährlichen Kontern. „Murnau hatte insgesamt schon die klareren Chancen. Aber das zeichnet uns jetzt aus, dass wir dann wenigstens 0:0 spielen“, sagte Loistl, der sich nicht allzu sehr mit dem Schwabinger Sieg beschäftigte: „Das wurde mir schon während des Spiels zugetragen. Ich bin trotzdem eher zufrieden, dass wir gut gespielt haben. Nach dieser Leistung könnten wir zuversichtlich in die Relegation gehen. Und man muss auch sagen: Das Erreichen der Relegation ist nach unserer Vorrunde schon ein Erfolg.“

SV Pullach - TSV Murnau 0:0 SV Pullach: Bayerschmidt - Nsanzimana, Wimmer, Hoffmann, Wittstatt, Stanic, Stapf (83. Rausch), Kawai, Holzmeier (83. Perl), Kotb, Pandza (60. Burghard)