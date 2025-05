Raben können verkorkste Saison retten – Wichtig ist, dass wir nicht durchdrehen“

Der SV Pullach startet heute um 18:30 Uhr beim ASV Dachau in die Abstiegs-Relegation. Das Rückspiel steigt am Sonntag um 16 Uhr an der Gistlstraße.

Nach einer lange Zeit verkorksten, unglücklichen und von Verletzungsproblemen geprägten Saison hat sich der SV Pullach mit 17 Zählern aus den letzten neun Punktspielen doch noch in die Relegation gerettet. Um den drohenden Sturz in die Bezirksliga zu verhindern, muss der Bayernligameister von 2017 zunächst in der ersten von zwei K.o.-Runden mit Hin- und Rückspiel den ASV Dachau, Zweiter der Bezirksliga Nord, bezwingen. Im heutigen Auftaktduell (18.30 Uhr) treten die Raben auswärts an, am Sonntag (16 Uhr) kommt der ASV an die Gistlstraße. Auf den Sieger wartet entweder der VfB Forstinning oder der FC Wacker München zum finalen Showdown.

Der SV Pullach ist im Relegationshinspiel beim ASV Dachau gefordert

Für Vinzenz Loistl, der ja als Bub beim SV Pullach das Fußball spielen lernte und somit eine sehr enge Bindung zum Verein hat, und der zudem nach der Saison als SVP-Coach vom bisherigen Co-Trainer Fabian Beigl beerbt wird, ist es sicher eine spezielle Situation. Besonders angespannt sei er deshalb allerdings nicht, versichert der 34-Jährige: „Ich spüre gar keinen Druck, weil ich ja weiß, dass alles in gute Bahnen gelenkt ist mit Fabian Beigl als neuem Trainer, egal, ob wir in der Bezirksliga oder in der Landesliga spielen. Es wird auf jeden Fall weiter gute Arbeit geleistet, und die Frage nach einem Abstieg ist ja immer, wie es im Verein weitergeht.“

Gleichwohl will Loistl den Klassenerhalt natürlich unbedingt schaffen. Mit den Dachauern hat sein Team aber eine harte Nuss zu knacken. Der ASV ist defensiv stabil, kassierte nur 25 Gegentore, hat mit dem 18 Mal erfolgreichen Sebastian Mack zudem einen Top-Torjäger zu bieten. Stark auch die zehn Treffer von Winterzugang Cihan Öztürk in nur zwölf Spielen. Zudem kommen die Dachauer mit breiter Brust: In den letzten sechs Punktspielen holten sie fünf Siege und ein Remis.

„Sie haben überall Qualität und wahrscheinlich auch ein gutes Selbstvertrauen.“

Vinzenz Loistl über den Gegner ASV Dachau

Dabei überholten sie in der vorletzten Partie den bis dahin Tabellenzweiten TSV Gaimersheim durch ein 4:0 im direkten Duell, machten dann im Saisonfinale durch einen 2:0-Erfolg bei Meister SV Neuperlach die Relegationsteilnahme fix. „Sie haben überall Qualität und wahrscheinlich auch ein gutes Selbstvertrauen“, so Loistl.

Personell kann der Coach bis auf den beruflich verhinderten Christian Wimmer aus dem Vollen schöpfen. Auch Noah Kotb und Josef Burghard, die zuletzt beim 1:2 in Traunstein geschont wurden, sind wieder dabei. Das nährt Loistls Optimismus. „Wir haben 2025 viele gute Spiele gemacht, es war kein einziges richtig schlechtes dabei.

Loistl will mit Zuversicht und einem Händchen Glück den Klassenerhalt schaffen

Deshalb gehen wir das an wie ein normales Ligaspiel. Wichtig ist, dass wir nicht durchdrehen“, sagt der SVP-Coach. „Auch von der mannschaftlichen Geschlossenheit her sind wir in einer guten Verfassung. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir zwei gute Spiele machen werden. Natürlich gehört in so einer Relegation aber auch immer ein bisschen Glück dazu, zum Beispiel, dass es keine Verletzungen gibt.“