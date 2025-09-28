Rabbi bringt Schneverdingen in die Spur: Rückschlag für Scharmbeck

Die Mannschaft von Trainer Marinus Bester hielten zunächst noch lange das Remis, doch letztlich war es Samir Rabbi, der aus elf Metern die Gäste auf die Siegerstraße beförderte (57.). In der Schlussphase gelang es dem Jahn dann, durch Musli Imeri (82.), Tiago Fava (84.) und Rodrigo Maroni Banziak (87.) das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Bitter: SPA-Verteidiger Til Jona Boving sah auch noch die Ampelkarte (86.) und wird am kommenden Sonntag gegen Lindwedel-Hope (5.10.) fehlen.