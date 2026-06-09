Rabbe trifft doppelt: Brunsbrock beendet Saison auf Rang vier

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In der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West hat der TSV Brunsbrock am letzten Spieltag die FSG 3 Meilen Altes Land mit 3:2 besiegt. Wie bereits im Hinspiel, das 1:0 endete, gewann der Aufsteiger auch das Rückspiel mit einem Tor Unterschied. Brunsbrock beendet die Saison auf dem vierten Tabellenplatz, die FSG 3 Meilen Altes Land auf Rang acht.

Im Zentrum bekam Brunsbrock anschließend nicht ausreichend Druck auf den Ball. Nach langen Bällen wurde die FSG immer wieder gefährlich. So fiel in der 12. Minute auch der Anschlusstreffer durch Jessica Schubert. Daraufhin stellte der TSV auf ein 4-2-3-1 um, um auf jeder Position nach vorne durchschieben zu können.

Die Gastgeberinnen begannen in einem 3-5-2-System und erwischten einen optimalen Start. Bereits in der 5. Minute köpfte Saskia Rabbe eine Ecke von Nina Martens zum 1:0 ins Tor. Nur zwei Minuten später erhöhte sie nach einer weiteren Ecke, diesmal von Xenia Block, auf 2:0.

In der Folge erspielte sich Brunsbrock weitere Möglichkeiten. Nachdem Saskia Rabbe einen Foulelfmeter herausgeholt hatte, verwandelte Anne Martens in der 42. Minute sicher zum 3:1.

Gerken verabschiedet sich mit einem Sieg

Nach dem Seitenwechsel wollten die Gastgeberinnen mit Ball weitere Lösungen finden. Trotz zahlreicher Chancen gelang jedoch kein weiterer Treffer. Mehrfach fehlte die Präzision im Abschluss, zudem verhinderten das Aluminium und die Torhüterin der Gäste weitere Tore.

In der Nachspielzeit verkürzte Luna Sophie Siebert noch auf 2:3. „Unterm Strich ein nicht gefährdeter Heimsieg“, erklärte Trainer Lennart Gerken.

Mit dem Erfolg beendet der TSV Brunsbrock die Saison auf Platz vier. „Wir sind überaus stolz auf den 4. Platz als Aufsteiger“, betonte Gerken.

Für den Trainer endete damit seine dreijährige Zeit beim TSV Brunsbrock. Künftig übernimmt er den Frauen-Landesligisten ATSV Scharmbeckstotel.