Egal, was noch kommt: Ammeldingens Trainer Marco Wallesch kann auf eine gute Saison zurückblicken. – Foto: Hans Krämer

Quotientenregel ist das Zauberwort Kreisliga B13: Der Optimismus bei Marco Wallesch und der SG Ammeldingen hält sich in Grenzen, Tabellenführer SG Grenzland noch abfangen zu können. Doch die Chance ist groß, den Aufstieg als Vize zu packen. Mit dem FC Metterich wartet nun ein Kontrahent, der ebenfalls noch gut im Rennen ist. Verlinkte Inhalte KL B Staffel 13 Eifel SG Ammeldingen Marco Wallesch

Die SG Ammeldingen/Ringhuscheid/Neuerburg/Karlshausen ist als Tabellenzweiter der Kreisliga B13 auf einem guten Weg, nach 14 Jahren Abstinenz wieder in die Kreisliga A zurückzukehren. Die Spielgemeinschaft, die seinerzeit noch aus dem SV Ringhuscheid, der SpVgg Ammeldingen und der FZM Philippsweiler bestand, stieg nach der Saison 2010/11 aus der höchsten Spielklasse des Fußballkreises Eifel ab. Nach der Erweiterung der SG 2016 um den FC Karlshausen und den SV Blau-Weiß Neuerburg sowie vielen Jahren in der Kreisliga B kann der Aufstieg nunmehr auch als Vize gelingen. Die Schützlinge von Trainer Marco Wallesch sind in den bisherigen sechs Partien nach der Winterpause ungeschlagen, haben dabei 16 Punkte erzielt. Sie rangieren fünf Spieltage vor Schluss mit fünf Punkten Rückstand auf die SG Grenzland-Winterspelt auf Platz zwei.

Der Trainer weiß um eine große Chance, im nächsten Jahr wieder A-Ligist zu sein. Schließlich steigen nach aktuellem Stand die 13 vom Punktequotienten her Besten von den insgesamt 15 B-Liga-Zweiten aus dem Fußballverband Rheinland auf. In diesem Ranking belegt die SG Ammeldingen aktuell Platz vier. „Ziel vor der Saison war nie, aufzusteigen. Wir machen uns keinen Druck. Es geht darum, bis zum Ende jedes Spiel zu gewinnen und Platz zwei abzusichern. Das Potenzial dazu haben wir. Dann schauen wir, für was es reicht“, sagt Wallesch. Ausgerechnet beim Vorletzten SG Weinsheim II reichte es am Karsamstag indes nur zu einem mageren 0:0. Der Trainer findet Erklärungen: „Wir haben nicht richtig zu unserem Spiel gefunden, oft die falsche Entscheidung getroffen, zu kompliziert gespielt, Pässe und Flanken kamen zu ungenau. Die letzten zehn Prozent Entschlossenheit und Willen haben gefehlt. Der Gegner hat immer ein Bein, Kopf oder den Körper dazwischen bekommen.“

Der früher unter anderem bei der SG Oberweis, der SG Nattenheim, der SG Echtersbach und in seiner Heimat beim FSV Eschfeld tätige Wallesch ist erfahren genug, um sich nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen, was die Aufstiegsambitionen betrifft. In den drei vergangenen Spielzeiten war man jeweils als Sechster über die Ziellinie gekommen. „Die Mannschaft hat eine bemerkenswerte Entwicklung vollzogen und ist weiter gereift“, unterstreicht der 42-Jährige. Auch der FC Metterich ist laut Wallesch noch im Rennen. Dort muss sein Team am Sonntag, 15 Uhr, antreten. „Metterich hat uns im Hinspiel mit 3:1 besiegt. Wir sollten uns, nur weil wir drei Punkte mehr haben, nicht in irgendwelchen Sicherheiten wiegen und nicht anfangen, Luftschlösser bauen“, betont Wallesch.