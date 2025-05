Quotienten-Vizemeister: Das wären die Aufsteiger aus der Kreisliga A

Der Abstieg von Borussia Dortmund II aus der 3. Liga hat Auswirkungen bis in die A-Kreisligen am Mittelrhein. Denn durch den Abstieg entstand ein zusätzlicher Abstiegsplatz in der Regionalliga West. Den betroffenen Platz belegt Eintracht Hohkeppel die damit nach nur einem Jahr als Absteiger in die Mittelrheinliga feststehen. Weniger freie Plätze in Landes- und Bezirksliga wirkt sich auch auf die Vize-Meister der Kreisliga A am Mittelrhein aus.