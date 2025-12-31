Quo vadis, Tennis Borussia Berlin?

Bei Oberligist Tennis Borussia Berlin verdichten sich sportliche und organisatorische Probleme. Obwohl der Verein die Regionalliga als langfristiges Ziel vor der Saison nicht aus den Augen verliert, beträgt der Abstand zu einem möglichen Abstiegsplatz aktuell nur fünf Punkte. Zuletzt verlieren die Veilchen ihr Heimspiel deutlich mit 0:5 gegen Aufsteiger Klosterfelde. Doch nicht nur sportlich verändern sich Dinge: Vorstandsmitglied Anna Schmidt legt kurz vor Weihnachten ihr Amt nieder, der Verein trennt sich vom Head of Sports Manuel Cornelius, zudem ist Vorstandsvorsitzender Günter Brombosch derzeit nicht operativ tätig. Fan-Aussagen aus dem Vereinsumfeld prägen zusätzlich die aktuelle Lage
Tennis Borussia Berlin befindet sich sportlich in einer schwierigen Phase. Nach einem guten Start in die Saison rangiert der Traditionsverein aktuell auf einem zweistelligen Tabellenplatz. Der Vorsprung auf einen möglichen Abstiegsrang beträgt fünf Punkte. In den vergangenen drei Spielzeiten schließt TeBe die Oberliga jeweils auf einem einstelligen Tabellenplatz ab, zuvor spielt der Verein von 2020 bis 2023 in der Regionalliga. Der aktuelle Transfer von Steven Wießbach von Hertha 03 Zehlendorf soll laut dem abgebenden Verein nicht in Sack und Tüten sein. Das bestätigen 03 Verantwortliche gegenüber FuPa Berlin:
"Wir haben uns noch nicht geeinigt mit Tebe"
Hier der FuPa Berlin Bericht zum Transfer
In der sportlichen Leitung kommt es kurz vor Weihnachten zu einer Veränderung. Head of Sports Manuel Cornelius und Tennis Borussia Berlin trennen sich, das übrige Trainerteam um Umberto Sacchi darf nach Angaben des Vereins weiterarbeiten. Cornelius äußert sich auf telefonische Anfrage von FuPa Berlin nicht.
Auch in den Vereinsgremien gibt es Bewegung. Vorstandsmitglied Anna Schmidt legt kurz vor Weihnachten ihr Amt nieder. Vorstandsvorsitzender Günter Brombosch ist derzeit nicht operativ für den Verein tätig. In einem Telefonat bestätigt Brombosch dies und verweist auf unterschiedliche Auffassungen sowie auf einen Abwahlantrag des Aufsichtsrates gegen seine Person. Zu einem möglichen zivilrechtlichen Verfahren zwischen ihm und Tennis Borussia Berlin nimmt Brombosch keine Stellung, dementiert ein solches jedoch nicht
Hier geht es zu den Vereinsorganen von Tennis Borussia Berlin
In der öffentlichen Außendarstellung des Vereins tritt aktuell Vorstandsmitglied Ariel Gala medial in Erscheinung, unter anderem in vereinsnahen Berichten sowie auf Social-Media-Kanälen. FuPa Berlin trifft Gala beim Auswärtsspiel gegen SD Croatia (siehe Bild). Zu Fragen rund um Brombosch äußert er sich nicht, und verweist auf die Pressestelle des Vereins. In der Vergangenheit ist Gala einem Online-Bild-Bericht (09/23) zufolge kooptiertes Vorstandsmitglied bei Lok Leipzig. Im Juni 2025 hatten die Vorstandsmitglieder Ariel Gala und Jens Maedler im rbb die Rückkehr in die Regionalliga innerhalb von drei bis fünf Jahren als Ziel für Tennis Borussia ausgegeben und dabei auf Kontinuität, Nachwuchsarbeit und wirtschaftliche Konsolidierung verwiesen.
Vor den Feiertagen sorgt Tennis Borussia Berlin mit einem ungewöhnlichen Spendenaufruf an sein Umfeld für eine Überraschung. Über die sozialen Medien bittet der Verein um Unterstützung, unter anderem zur Finanzierung von Schiedsrichtern für Test- und Freundschaftsspiele. Der Aufruf ist weiterhin öffentlich einsehbar:
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
In Fan-Kanälen wird diese Aktion diskutiert. Ein Anhänger zeigt sich verwundert und spricht sich für eine außerordentliche Mitgliederversammlung aus.
Unabhängig von der aktuellen sportlichen Lage ist Tennis Borussia Berlin in den vergangenen Jahren strukturell deutlich schlanker geworden. Mehrere Abteilungen, darunter eine U23-Mannschaft, Futsal sowie Angebote wie amputierter Fußball, gehören inzwischen nicht mehr zum Vereinsangebot.
Für Tennis Borussia Berlin beginnt das neue Jahr damit, sich sportliche und organisatorische Fragen gleichermaßen zu stellen. Auf dem Platz geht es darum, Stabilität zu finden und Abstand zu den unteren Tabellenregionen zu halten. Abseits davon bleibt offen, wie sich die Situation in den Vereinsgremien weiterentwickelt. Es brechen spannende Zeiten für 2026 an bei Lila-Weiß
Infos, Daten und News vom Oberligisten Tennis Borussia Berlin hier
___________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.
💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!
🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!