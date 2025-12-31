Tebe Vorstandsmitglied Ariel Gala (vorne) schaut sich das SD Croatia Spiel an – Foto: Frank Arlinghaus

Quo vadis, Tennis Borussia Berlin? Unbefriedigender Tabellenplatz, Vorstandsrücktritt und Trennung vom Head of Sports prägen aktuelle Situation beim Traditionsverein Verlinkte Inhalte NOFV-Oberliga Nord FC Viktoria Klosterfelde F.C. Hansa II Tasmania + 14 weitere

Bei Oberligist Tennis Borussia Berlin verdichten sich sportliche und organisatorische Probleme. Obwohl der Verein die Regionalliga als langfristiges Ziel vor der Saison nicht aus den Augen verliert, beträgt der Abstand zu einem möglichen Abstiegsplatz aktuell nur fünf Punkte. Zuletzt verlieren die Veilchen ihr Heimspiel deutlich mit 0:5 gegen Aufsteiger Klosterfelde. Doch nicht nur sportlich verändern sich Dinge: Vorstandsmitglied Anna Schmidt legt kurz vor Weihnachten ihr Amt nieder, der Verein trennt sich vom Head of Sports Manuel Cornelius, zudem ist Vorstandsvorsitzender Günter Brombosch derzeit nicht operativ tätig. Fan-Aussagen aus dem Vereinsumfeld prägen zusätzlich die aktuelle Lage

Fr., 05.12.2025, 19:30 Uhr Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde 0 5 Tennis Borussia Berlin befindet sich sportlich in einer schwierigen Phase. Nach einem guten Start in die Saison rangiert der Traditionsverein aktuell auf einem zweistelligen Tabellenplatz. Der Vorsprung auf einen möglichen Abstiegsrang beträgt fünf Punkte. In den vergangenen drei Spielzeiten schließt TeBe die Oberliga jeweils auf einem einstelligen Tabellenplatz ab, zuvor spielt der Verein von 2020 bis 2023 in der Regionalliga. Der aktuelle Transfer von Steven Wießbach von Hertha 03 Zehlendorf soll laut dem abgebenden Verein nicht in Sack und Tüten sein. Das bestätigen 03 Verantwortliche gegenüber FuPa Berlin:

"Wir haben uns noch nicht geeinigt mit Tebe" Hier der FuPa Berlin Bericht zum Transfer

In der sportlichen Leitung kommt es kurz vor Weihnachten zu einer Veränderung. Head of Sports Manuel Cornelius und Tennis Borussia Berlin trennen sich, das übrige Trainerteam um Umberto Sacchi darf nach Angaben des Vereins weiterarbeiten. Cornelius äußert sich auf telefonische Anfrage von FuPa Berlin nicht. Tebe Coach Umberto Sacchi (re) – Foto: Mehmet Dedeoglu Auch in den Vereinsgremien gibt es Bewegung. Vorstandsmitglied Anna Schmidt legt kurz vor Weihnachten ihr Amt nieder. Vorstandsvorsitzender Günter Brombosch ist derzeit nicht operativ für den Verein tätig. In einem Telefonat bestätigt Brombosch dies und verweist auf unterschiedliche Auffassungen sowie auf einen Abwahlantrag des Aufsichtsrates gegen seine Person. Zu einem möglichen zivilrechtlichen Verfahren zwischen ihm und Tennis Borussia Berlin nimmt Brombosch keine Stellung, dementiert ein solches jedoch nicht Hier geht es zu den Vereinsorganen von Tennis Borussia Berlin In der öffentlichen Außendarstellung des Vereins tritt aktuell Vorstandsmitglied Ariel Gala medial in Erscheinung, unter anderem in vereinsnahen Berichten sowie auf Social-Media-Kanälen. FuPa Berlin trifft Gala beim Auswärtsspiel gegen SD Croatia (siehe Bild). Zu Fragen rund um Brombosch äußert er sich nicht, und verweist auf die Pressestelle des Vereins. In der Vergangenheit ist Gala einem Online-Bild-Bericht (09/23) zufolge kooptiertes Vorstandsmitglied bei Lok Leipzig. Im Juni 2025 hatten die Vorstandsmitglieder Ariel Gala und Jens Maedler im rbb die Rückkehr in die Regionalliga innerhalb von drei bis fünf Jahren als Ziel für Tennis Borussia ausgegeben und dabei auf Kontinuität, Nachwuchsarbeit und wirtschaftliche Konsolidierung verwiesen.

Tebe Vorstandsmitglied Ariel Gala (vorne) schaut sich das SD Croatia Spiel an – Foto: Frank Arlinghaus