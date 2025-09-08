Quo Vadis SC Meso-Nassau Wiesbaden

Am Dienstag Abend Anstoss 20 Uhr empfängt der SC Meso-Nassau zu einem richtungsweisendem Heimspiel SW Wiesbaden. Nur mit einem Heimsieg kann man sich im oberen Drittel festsetzen, ansonsten droht der Fall ins Mittelfeld der Tabelle. Trotz des Ausfalls einiger Spieler sieht Markus Bozan sein Team gerüstet. Die Schwarz Weissen haben eine gute Truppe und werden uns alles abverlangen so der Spielertrainer im Vorfeld der Partie. Desweiteren baut er auf die treuen Fans , die das Team von außen pushen werden. Nach einem schleppenden Start hat man sich von Spiel zu Spiel gesteigert. Es ist aber noch viel Luft nach oben so Bozan. Leider konnte man in der letzten Woche Trainingseinheiten nur eingeschränkt mit Ball durchführen. Daher bedankt man sich bei den Vereinen, konnte man am Di. in Dotzheim und am Do. auf der Laufbahn in der Berliner Straße trainieren.

Unsere 2te trägt das Nachholspiel am Donnerstag abend um 20 Uhr gegen SW Wiesbaden 2 aus und hofft dort auf die ersten Punkte. Dieses wird allerdings ein schwieriges Unterfangen ,