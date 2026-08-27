 2026-08-25T09:27:31.124Z

Ligabericht

Quo vadis? Eggenfelden geht nach Derbypleite schweren Zeiten entgegen

Niederlagenserie setzt sich fort: Der "V" hat am Mittwochabend vor 650 Zuschauern das Nachbarschaftsduell gegen den TSV Kastl mit 2:4 in den Sand gesetzt

von Mathias Willmerdinger · Heute, 08:35 Uhr · 0 Leser
Mann des Tages am Mittwochabend in Eggenfelden: Kastls Michael Renner schoss den "V" mit einem Hattrick fast im Alleingang ab.
Mann des Tages am Mittwochabend in Eggenfelden: Kastls Michael Renner schoss den "V" mit einem Hattrick fast im Alleingang ab. – Foto: Thomas Martner

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Quo vadis SSV Eggenfelden? Wo geht die Reise hin? Die Sorgenfalten an der Birkenallee werden immer größer. Der "V" vergeigte am Mittwochabend auch sein einziges Derby in der Landesliga Südost. Gegen die Nachbarn vom TSV Kastl setzte es zuhause vor 650 Zuschauern eine empfindliche 2:4-Pleite. Die siebte Niederlage in Folge inzwischen! Und weil der FC Wacker München zumindest einen Zähler holen konnte, ist Eggenfelden nun zu allem Überfluß auch noch auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht...

Gestern, 18:30 Uhr
SSV Eggenfelden
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TSV Kastl
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Die Hausherren hatten sich so viel vorgenommen, wollten unbedingt die Trendwende einläuten - doch die Krise verschärft sich weiter! Eggenfelden begann wie angekündigt forsch und schmiss sich in jeden Zweikampf, doch wie so oft in der bisher vermaledeiten Spielzeit schaffte es der "V" nicht vorzulegen. Die kalte Dusche dann kurz vor der Pause, als Kastl stärker wurde und durch Timo Oberreiter prompt zum 0:1 traf (40.). Zuvor half der "V" allerdings durch einen bösen Ballverlust wieder selbst kräftig mit.

Nach dem Seitenwechsel war Eggenfelden bemüht, aber so richtig gefährlich konnte die Gastgeber nicht werden. Anders Kastl: Eiskalt konterte der TSV nach knapp einer Stunde und stellte durch Michael Renner auf 0:2 (59.) Renner lief nun zu großer Form auf, legte mit einem Doppelpack in der 73. (Foulelfmeter) und 74. Minute das 0:3 und 0:4 nach und krönte seine Leistung mit einem lupenreinen Hattrick. Damit war die Partie freilich entschieden, auch wenn Eggenfelden durch Ankido Abraham (82.) und Benedikt Huber (84.) nochmal auf 2:4 rankam. Letztlich war das aber nur Ergebniskosmetik.

Es bleibt also dabei: Vorne wie hinten ist der "V" in den entscheidenden Momenten nur zweiter Sieger. So wird`s ganz schwierig...
Nach sieben Niederlagen in Folge und nur drei Punkten aus den ersten acht Partien muss sich freilich auch Cheftrainer Daniel Blindhuber immer mehr unangenehme Fragen stellen lassen. Noch genießt der 40-Jährige aber das Vertrauen der Verantwortlichen und wird auch am Sonntag beim Auswärtsspiel bei der blutjungen Unterhachinger Profireserve an der Seitenlinie stehen. Klar ist aber auch: Die Trendwende muss nun bald kommen, sonst wird`s früh in der Saison zappenduster im Tabellenkeller für den SSV Eggenfelden in der Landesliga Südost...

Alles auf einen Blick:

SSV Eggenfelden – TSV Kastl 2:4 (0:1)
SSV Eggenfelden: Patrick Alramseder, Dominik Schäffler (69. Christoph Damböck), Daniel Bruckhuber, Manasse Francisco, Elias Muteba (46. Blin Kelmendi), Ankido Abraham, Yehor Kosiachenko, Alexander Matschi, Laurin Hansbauer (75. Jonah Ramstetter), Kevin Bergter (63. Bernhardt Maier), Sebastian Hager (11. Benedikt Huber) - Trainer: Daniel Blindhuber
TSV Kastl: Andreas Peller, Manuel Kellermann, Lukas Auberger (81. Lukas Bürgel), Samuel Stutz, Clemens Greifenstein, Marco Unterholzner, Timo Oberreiter (75. Jan Rieder), Nevio Pichler (75. Jonas Berreiter), Manuel Schwaighofer (63. Anton Kriner), Lucas Oldenburger (58. Philipp Hofmann), Michael Renner - Trainer: Martin Göppinger
Schiedsrichter: Manuel Müller (St. Wolfgang) - Zuschauer: 650
Tore: 0:1 Timo Oberreiter (40.), 0:2 Michael Renner (59.), 0:3 Michael Renner (73. Foulelfmeter), 0:4 Michael Renner (74.), 1:4 Ankido Abraham (82.), 2:4 Benedikt Huber (84.)