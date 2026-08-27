Quo vadis? Eggenfelden geht nach Derbypleite schweren Zeiten entgegen Niederlagenserie setzt sich fort: Der "V" hat am Mittwochabend vor 650 Zuschauern das Nachbarschaftsduell gegen den TSV Kastl mit 2:4 in den Sand gesetzt von Mathias Willmerdinger · Heute, 08:35 Uhr · 0 Leser

Mann des Tages am Mittwochabend in Eggenfelden: Kastls Michael Renner schoss den "V" mit einem Hattrick fast im Alleingang ab. – Foto: Thomas Martner

Quo vadis SSV Eggenfelden? Wo geht die Reise hin? Die Sorgenfalten an der Birkenallee werden immer größer. Der "V" vergeigte am Mittwochabend auch sein einziges Derby in der Landesliga Südost. Gegen die Nachbarn vom TSV Kastl setzte es zuhause vor 650 Zuschauern eine empfindliche 2:4-Pleite. Die siebte Niederlage in Folge inzwischen! Und weil der FC Wacker München zumindest einen Zähler holen konnte, ist Eggenfelden nun zu allem Überfluß auch noch auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht...



Die Hausherren hatten sich so viel vorgenommen, wollten unbedingt die Trendwende einläuten - doch die Krise verschärft sich weiter! Eggenfelden begann wie angekündigt forsch und schmiss sich in jeden Zweikampf, doch wie so oft in der bisher vermaledeiten Spielzeit schaffte es der "V" nicht vorzulegen. Die kalte Dusche dann kurz vor der Pause, als Kastl stärker wurde und durch Timo Oberreiter prompt zum 0:1 traf (40.). Zuvor half der "V" allerdings durch einen bösen Ballverlust wieder selbst kräftig mit.



Nach dem Seitenwechsel war Eggenfelden bemüht, aber so richtig gefährlich konnte die Gastgeber nicht werden. Anders Kastl: Eiskalt konterte der TSV nach knapp einer Stunde und stellte durch Michael Renner auf 0:2 (59.) Renner lief nun zu großer Form auf, legte mit einem Doppelpack in der 73. (Foulelfmeter) und 74. Minute das 0:3 und 0:4 nach und krönte seine Leistung mit einem lupenreinen Hattrick. Damit war die Partie freilich entschieden, auch wenn Eggenfelden durch Ankido Abraham (82.) und Benedikt Huber (84.) nochmal auf 2:4 rankam. Letztlich war das aber nur Ergebniskosmetik.



