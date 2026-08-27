Quo vadis? Eggenfelden geht nach Derbypleite schweren Zeiten entgegen

Quo vadis SSV Eggenfelden? Wo geht die Reise hin? Die Sorgenfalten an der Birkenallee werden immer größer. Der "V" vergeigte am Mittwochabend auch sein einziges Derby in der Landesliga Südost. Gegen die Nachbarn vom TSV Kastl setzte es zuhause vor 650 Zuschauern eine empfindliche 2:4-Pleite. Die siebte Niederlage in Folge inzwischen! Und weil der FC Wacker München zumindest einen Zähler holen konnte, ist Eggenfelden nun zu allem Überfluß auch noch auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht...
SSV Eggenfelden – TSV Kastl 2:4 (0:1)
SSV Eggenfelden: Patrick Alramseder, Dominik Schäffler (69. Christoph Damböck), Daniel Bruckhuber, Manasse Francisco, Elias Muteba (46. Blin Kelmendi), Ankido Abraham, Yehor Kosiachenko, Alexander Matschi, Laurin Hansbauer (75. Jonah Ramstetter), Kevin Bergter (63. Bernhardt Maier), Sebastian Hager (11. Benedikt Huber) - Trainer: Daniel Blindhuber
TSV Kastl: Andreas Peller, Manuel Kellermann, Lukas Auberger (81. Lukas Bürgel), Samuel Stutz, Clemens Greifenstein, Marco Unterholzner, Timo Oberreiter (75. Jan Rieder), Nevio Pichler (75. Jonas Berreiter), Manuel Schwaighofer (63. Anton Kriner), Lucas Oldenburger (58. Philipp Hofmann), Michael Renner - Trainer: Martin Göppinger
Schiedsrichter: Manuel Müller (St. Wolfgang) - Zuschauer: 650
Tore: 0:1 Timo Oberreiter (40.), 0:2 Michael Renner (59.), 0:3 Michael Renner (73. Foulelfmeter), 0:4 Michael Renner (74.), 1:4 Ankido Abraham (82.), 2:4 Benedikt Huber (84.)