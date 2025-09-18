Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Konzentration aufs Wesentliche: Simon Sedlaczek und die Vilzinger wollen drei Punkte holen in Aschaffenburg. – Foto: Thomas Gierl
Quo vadis, DJK Vilzing? Die weiteste Auswärtsfahrt wird wegweisend
Freitag - 9. Spieltag: Die Schwarzgelben reisen zum Tabellenvorletzten nach Aschaffenburg
Die DJK Vilzing steht in der Regionalliga Bayern am Scheideweg. Mit der bisherigen Ausbeute von sieben Zählern aus acht Partien und dem daraus resultierenden 13. Tabellenplatz können die Oberpfälzer nicht zufrieden sein. Am morgigen Freitag steht nun die weiteste Auswärtsfahrt der Saison an. Es geht ins rund 330 Kilometer entfernte Aschaffenburg - und die Partie wird für beide Teams wegweisend. Die Viktoria steckt ähnlich wie im Vorjahr schon wieder tief im Tabellenkeller fest. Die Elf von Coach Aytac Sulu konnte erst vier Punkte einspielen. So wird das nichts mit dem Klassenerhalt! Gegen Vilzing muss ein Sieg her, ansonsten dürfte sich langsam die Frage stellen: Wie viel Geduld hat Sportvorstand Felix Magath, der im August sein Amt angetreten hat? Der Vilzinger Tross setzt sich mittags um 12:30 Uhr in Bewegung. Anpfiff im Stadion am Schönbusch ist dann um 19 Uhr.
Das sagt Vilzings Cheftrainer Thorsten Kirschbaum vor der Partie in Aschaffenburg: "Ein richtungweisendes Spiel für beide Mannschaften, keine Frage. Aschaffenburg wird sich sagen: Zuhause gegen Vilzing, jetzt aber! Wenn wir es aber schaffen, fußballerisch an die gezeigten Leistungen der vergangenen Partien anzuknüpfen, dann bin ich sehr optimistisch, dass wir dieses Mal auch das gewünschte Ergebnis einfahren. Die Viktoria verfügt über einen guten Mix aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten, angeführt von den zwei alten Haudegen Benni Baier und Max Grün, die so ziemlich alles im Fußball schon gesehen haben. Nichtsdestotrotz sind wir selbstbewusst genug und fahren nach Aschaffenburg, um dort drei Punkte zu holen."
Personalien DJK Vilzing: Josef Gottmeier hat sich im Training am Sprunggelenk verletzt, sein Einsatz ist äußerst fraglich. Kapitän Felix Weber ist nach seiner Sperre wieder mit dabei. Ansonsten fehlen nur die drei langzeitverletzten Markus Ziereis, Jakob Zitzelsberger und Martin Tiefenbrunner.
Aytac Sulu und seine Aschaffenburger stehen zuhause gegen Vilzing unter Zugzwang. – Foto: Julien Christ/Scheuring
Das sagt Aschaffenburgs Coach Aytac Sulu im Vorfeld des Spiels: "Die gute Offensivabteilung der DJK gilt es durch eine kompakte und griffige Abwehrleistung in den Griff zu bekommen - wir wissen aber auch um ihre Anfälligkeit in der Defensive und wollen dort genügend Offensivaktionen kreieren, um dann auch zu Torerfolgen zu kommen. Nach drei guten Spielen, in denen wir uns leider nur im Pokalwettbewerb belohnt haben, wollen wir auch im Ligabetrieb jetzt die ersten Heimpunkte einsammeln. Darum geht es, und das wollen wir mit unseren Zuschauern im Rücken unbedingt schaffen."
Personalien Viktoria Aschaffenburg: Verzichten muss Cheftrainer Sulu auf den langzeitverletzen Michael Gorbunow (Kreuzbandriss), auf Arda Nadaroglu (krank), Niklas Biehrer (muskuläre Probleme) sowie auf den rotgesperrten Othmane El Idrissi, der gleich für fünf Partien aus dem Verkehr gezogen wurde. (>>>Hier geht's zur ausführlichen Meldung!)