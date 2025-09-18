Quo vadis, DJK Vilzing? Die weiteste Auswärtsfahrt wird wegweisend

Die DJK Vilzing steht in der Regionalliga Bayern am Scheideweg. Mit der bisherigen Ausbeute von sieben Zählern aus acht Partien und dem daraus resultierenden 13. Tabellenplatz können die Oberpfälzer nicht zufrieden sein. Am morgigen Freitag steht nun die weiteste Auswärtsfahrt der Saison an. Es geht ins rund 330 Kilometer entfernte Aschaffenburg - und die Partie wird für beide Teams wegweisend. Die Viktoria steckt ähnlich wie im Vorjahr schon wieder tief im Tabellenkeller fest. Die Elf von Coach Aytac Sulu konnte erst vier Punkte einspielen. So wird das nichts mit dem Klassenerhalt! Gegen Vilzing muss ein Sieg her, ansonsten dürfte sich langsam die Frage stellen: Wie viel Geduld hat Sportvorstand Felix Magath, der im August sein Amt angetreten hat? Der Vilzinger Tross setzt sich mittags um 12:30 Uhr in Bewegung. Anpfiff im Stadion am Schönbusch ist dann um 19 Uhr.