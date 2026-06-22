Quo vadis, 1. FC Viersen?

Stephan Houben suchte nach dem Abstieg einen Moment für sich. – Foto: Sascha Köppen

Es ist nicht nur ein Schlag für den 1. FC Viersen, es ist einer für den gesamten Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen. Denn nach der Niederlage in der Bezirksliga-Relegation gegen die SG Hackenberg steht seit Sonntagnachmittag fest, dass alle vier Absteiger aus dem Kreis kommen. Und in der kommenden Spielzeit wird es tatsächlich das Duell zwischen dem 1. FC Mönchengladbach und dem 1. FC Viersen in der Kreisliga A geben. Schon bei dem Gedanken schaudert es Fußball-Traditionalisten.

Betrachtet man die Partie am Sonntag ganz ohne Vorbewertung oder sonstige Präferenzen, muss man am Ende zu dem Ergebnis kommen, dass es von den Viersenern einfach zu wenig war, will man die Bezirksliga halten - ohne dass ihnen der Wille abzusprechen gewesen wäre. Die Gäste aus Lennep präsentierten sich am Hohen Busch wahrlich nicht als Übermannschaft, aber sie gingen die entscheidenden Schritte mehr bei den zugegeben alles andere als leichten Bedingungen mit gut 30 Grad im Schatten. Doch auch dafür gibt es Gründe, die nicht nur dieses Spiel, sondern auch den Saisonverlauf erklären. Denn natürlich waren längst nicht alle der Winterzugänge fit, als sie in Viersen aufschlugen. Und natürlich ist es auch nicht in allen Fällen gelungen, die Spieler dahin zu bekommen, diesen Punkt am Sonntag erreicht zu haben. Aus welchen Gründen auch immer.

Dazu kommen dann noch individuelle Probleme, wie etwa bei Shuremy Felomina. "Der Junge steht seit Wochen unter Schmerzmitteln, wollte uns so gut wie möglich helfen", erklärt Trainer Stephan Houben, für den die Bedingungen es am Sonntag nicht leichter machten. "Wenn es so heiß ist, dann ist er natürlich schwieriger, immer wieder anzulaufen, als einfach nur auf das Umschaltspiel zu setzen. Und Chancen waren ja generell da. Der Pfostentreffer beim Stand von 2:2 etwa. Wenn ich das richtig nachgehalten habe, war das unser 20. Aluminium-Treffer in der Rückrunde. Das habe ich so noch nicht erlebt, da kommt vieles zusammen. Aber wenn man absteigt, ist man am Ende auch zurecht abgestiegen." Ein harter Schlag ist das auch für Manuel Moreira, Abteilungsleiter Sport. "Da denkst Du, Du hast im Winter alles getan, um das zu verhindern, und dann passiert es doch. Jetzt kreisen die Gedanken natürlich darum, wie es weitergehen soll." Am Ende war die Hypothek aus der Hinrunde für die Viersener dann doch zu groß.