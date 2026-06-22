Quo vadis, 1. FC Viersen?

Es ist nicht nur ein Schlag für den 1. FC Viersen, es ist einer für den gesamten Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen. Denn nach der Niederlage in der Bezirksliga-Relegation gegen die SG Hackenberg steht seit Sonntagnachmittag fest, dass alle vier Absteiger aus dem Kreis kommen. Und in der kommenden Spielzeit wird es tatsächlich das Duell zwischen dem 1. FC Mönchengladbach und dem 1. FC Viersen in der Kreisliga A geben. Schon bei dem Gedanken schaudert es Fußball-Traditionalisten.
Betrachtet man die Partie am Sonntag ganz ohne Vorbewertung oder sonstige Präferenzen, muss man am Ende zu dem Ergebnis kommen, dass es von den Viersenern einfach zu wenig war, will man die Bezirksliga halten - ohne dass ihnen der Wille abzusprechen gewesen wäre. Die Gäste aus Lennep präsentierten sich am Hohen Busch wahrlich nicht als Übermannschaft, aber sie gingen die entscheidenden Schritte mehr bei den zugegeben alles andere als leichten Bedingungen mit gut 30 Grad im Schatten. Doch auch dafür gibt es Gründe, die nicht nur dieses Spiel, sondern auch den Saisonverlauf erklären. Denn natürlich waren längst nicht alle der Winterzugänge fit, als sie in Viersen aufschlugen. Und natürlich ist es auch nicht in allen Fällen gelungen, die Spieler dahin zu bekommen, diesen Punkt am Sonntag erreicht zu haben. Aus welchen Gründen auch immer.
Dazu kommen dann noch individuelle Probleme, wie etwa bei Shuremy Felomina. "Der Junge steht seit Wochen unter Schmerzmitteln, wollte uns so gut wie möglich helfen", erklärt Trainer Stephan Houben, für den die Bedingungen es am Sonntag nicht leichter machten. "Wenn es so heiß ist, dann ist er natürlich schwieriger, immer wieder anzulaufen, als einfach nur auf das Umschaltspiel zu setzen. Und Chancen waren ja generell da. Der Pfostentreffer beim Stand von 2:2 etwa. Wenn ich das richtig nachgehalten habe, war das unser 20. Aluminium-Treffer in der Rückrunde. Das habe ich so noch nicht erlebt, da kommt vieles zusammen. Aber wenn man absteigt, ist man am Ende auch zurecht abgestiegen." Ein harter Schlag ist das auch für Manuel Moreira, Abteilungsleiter Sport. "Da denkst Du, Du hast im Winter alles getan, um das zu verhindern, und dann passiert es doch. Jetzt kreisen die Gedanken natürlich darum, wie es weitergehen soll." Am Ende war die Hypothek aus der Hinrunde für die Viersener dann doch zu groß.
So wurde letztlich zum Problem, dass die Viersener im Winter zu flicken versuchen mussten, was zu flicken war, und natürlich nicht mit einem Konzept einen Kader aufbauen konnten. Diese Konsolidierung muss jetzt folgen - und ein Stück weit muss sie auch gleich sitzen, weil das verwöhnte Viersener Umfeld sicherlich nicht jahrelangen Kreisligafußball der ersten Mannschaft akzeptieren wird. "Wir werden alles auf den Prüfstand stellen müssen, und es wird sicher ein Husarenstück für uns werden", stellt der Coach klar. Die Frage, ob Houben sein Engagement in Viersen beenden könnte, stellt sich demnach gar nicht. Schon am Montag stand wieder im Vordergrund, wie das Team nun aufgestellt werden könnte. Wer aus der Mannschaft bereit ist, den Karren mit ihm aus dem Dreck zu ziehen, wird sich nun zeigen müssen. Bei Verpflichtungen wird Houben derweil nun sein Netzwerk helfen.
Immerhin eine positive Nachricht gibt es für alle Viersener: In der Kreisliga A wird es in der neuen Saison auch das Derby mit dem SC Rahser geben. Denn wird, so viel darf als sicher gelten, mit einer Kulisse gerechnet werden, die für die A-Liga außergewöhnlich wird.