„Quittung kam sofort“: Eurasburg-Trainer kritisiert Mannschaft nach Klatsche deutlich

Bei der Ursachenforschung musste der Coach leider deutliche Kritik an seiner Mannschaft üben. Seine Schützlinge hätten alle seine vorherigen Warnungen hinsichtlich der Einstellung in den Wind geschossen – „Und die Quittung kam sofort“, so Jung. Konkret nach acht Minuten, als man sich erstmals nach einem eigenen Freistoß auskontern ließ und das erste Gegentor kassierte. Nur drei Minuten später klingelte es erneut: Diesmal war es ein direkter Freistoß der Gastgeber, bei dem die Eurasburger nicht gut aussahen – 0:2. In der Folge konnte sich der SVEB bei seinem Keeper Stefan Klostermair bedanken, dass es im ersten Abschnitt nicht noch deutlicher wurde. „Wenn es zur Pause 5:0 steht, darfst du dich nicht beschweren“, übte Jung deutliche Kritik am Auftritt seiner Elf in der ersten Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel schien es kurz so, als könnten die Eurasburger doch nochmal ein Wörtchen mitreden. Nun deutlich besser im Spiel, erarbeiteten sie sich mehrere Strafraumszenen. Und als Michael Kerschbaumer dann im Sechzehner gefoult wurde und Christian Bauer den fälligen Strafstoß verwandelte, waren die Gäste plötzlich wieder dran. „Da war dann wirklich was drin“, sagte Jung über die Drangphase seiner Elf. Doch nur kurz darauf war es wieder ein Konter nach einem eigenen Freistoß, der den Gästen um die Ohren flog und mit dem Treffer zum 3:1 jeglichen Wind aus den Segeln nahm. Das Tor war gleichbedeutend mit dem Rückfall in alte Muster. „Keine Laufbereitschaft im Mittelfeld“, monierte Felix Jung unter anderem, und somit verbuchten die Unterammergauer am Ende einen 5:1-Sieg und bleiben in der Tabelle einen Platz vor dem SVEB. (Christian Gampl)