Quintett verlängert: Bad Kötzting treibt Planungen voran Jonathan Auburger, Felix Baumann, Bastian Irrgang, Jeremias Burkhardt und Lukas Weidlich bleiben am Roten Steg von PM / Florian Würthele · Heute, 12:35 Uhr · 0 Leser

Spielen auch nächste Saison für den 1. FC Bad Kötzting (von links): Felix Baumannm, Jeremias Burkhardt, Bastian Irrgang, Jonathan Auburger und Lukas Weidlich. – Foto: Johannes Kuchler

Der 1. FC Bad Kötzting, zur Winterpause Tabellenzwölfter der Landesliga Mitte, bastelt weiter fleißig am Kader für die kommende Saison. Wie der Bayerwald-Klub am Dienstag in einer Pressemitteilung informiert, bleiben Jonathan Auburger, Felix Baumann, Bastian Irrgang, Jeremias Burkhardt und Lukas Weidlich am Roten Steg. Das Quintett verlängert jeweils um ein weiteres Jahr.



„Wir freuen uns über fünf weitere Vertragsverlängerungen. Sie stehen für Vertrauen, Identifikation und sportliche Kontinuität. Gemeinsam blicken wir voller Zuversicht auf die kommenden Aufgaben und die weitere Entwicklung der Mannschaft“, betont sportlicher Leiter Thomas Iglhaut in der Meldung. Damit haben inzwischen bereits 14 Spieler aus dem Bestandskader ihren Verbleib zugesagt.

Der aus Furth im Wald stammende Felix Baumann wurde im NLZ des ASV Cham ausgebildet, wo er auch seine ersten Schritte im Herrenbereich machte. Nach einer Saison beim damaligen Landesligisten SV Neukirchen b. Hl. Blut zog es ihn 2020 in die Badstadt. Seither absolvierte der 29-Jährige, der am liebsten als Innenverteidiger aufläuft, 101 Spiele für die Rotblauen, in denen er ein Tor erzielte.



Bastian Irrgang, der in Bad Kötzting lebt, spielte bereits in der Jugend für den FCK, ehe er als 14-Jähriger ins NLZ nach Cham wechselte. Beim ASV sammelte er von der C- bis zur A-Jugend höherklassige Erfahrungen und wurde unter anderem für die Bayernauswahl nominiert. Im Winter 2022/23 kehrte er an den Roten Steg zurück. Seitdem lief er 70-mal für die Herrenteams der Rotblauen auf, in denen er acht Tore erzielte und drei Treffer vorbereitete.





Jeremias Burkhardt kickte in der Jugend für den ASV Cham und den SSV Jahn Regensburg. Im Sommer 2022 wechselte er an den Roten Steg, wo er seitdem die offensiven Außenbahnen beackert. Bisher lief der 25-Jährige insgesamt 93-mal für seine Farben auf, dabei gelangen ihm zwölf Tore und 17 Vorlagen.



Lukas Weidlich und Jonathan Auburger stießen erst im Sommer zu den Rotblauen. Weidlich stellte bereits seinen Torriecher unter Beweis, in 20 Spielen erzielte er bis dato starke zehn Treffer. Auburger dagegen brachte es verletzungsbedingt erst auf fünf Einsätze, aktuell befindet er sich nach einer Schulter-OP in der Reha.