Quintett für die Fortuna – auch ein Keeper kommt von der SpVgg Ansbach

Ebenfalls in der Jugend der SpVgg Ansbach spielten die anderen drei Neuen. So verstärkt Alberto Ramic den Bezirksliga-Kader der Fortuna. Er spielte in der Jugend in Ansbach, Weißenburg und im Nachwuchs des 1. FC Nürnberg. Für den TSV 1860 stand der 18-Jährige vergangene Saison siebenmal in der Landesliga Nordost auf dem Platz.

Zudem setzt die Fortuna auf ihre eigene Jugend: Eine ganz besondere Geschichte schreibt dabei Felix Göttler. Der Youngster trug, bis auf ein kurzes Intermezzo in Ansbach, schon immer das blau-weiße Trikot. "Bereits acht Stunden nach seiner Geburt wurde Felix als Vereinsmitglied angemeldet", teilt der Verein zur Beförderung in den Bezirksliga-Kader mit.

Jetzt rückt Göttler gemeinsam mit Bogdan Wilhelm fest in den Herrenkader auf. Nach Zwischenstationen in Neuendettelsau und Ansbach spielte Wilhelm zuletzt wieder in der Fortuna-Jugend und sammelte bereits in der Vorsaison erste Spielpraxis im Herrenbereich. Unter dem neuen Trainerduo Marcus Scherbel und Hermann Ebert soll er nun "den nächsten Schritt gehen", so der Verein.