Quintett für die Fortuna – auch der Keeper kommt von der SpVgg Ansbach

Fünf Neue für den Bezirksliga-Kader von Fortuna Neuses: Vier davon spielten in der Jugend für die SpVgg Ansbach. Zudem kommt mit Leon Träger ein Youngster, der bereits für den TSC Neuendettelsau und den SC Schwabach in der Landesliga Spielpraxis sammelte.
Träger spielte von der C-Jugend bis hinauf zur ersten Mannschaft beim SC 04 Schwabach, ehe es ihn über den TSC Neuendettelsau zum 1. FC Heilsbronn zog, wo er sich in der vergangenen Rückrunde fit hielt. Beim TSC und für Schwabach stand Träger sieben Mal in der Landesliga Nordost auf dem Rasen.
Mit Zakhar Khyzhniak bekommt die Fortuna auch ein neues Gesicht zwischen den Pfosten. Der junge Keeper spielte in den Nachwuchsabteilungen des TSV Weißenburg und der SpVgg Ansbach. Beim Testspiel gegen Schwabach wurde Khyzhniak in der Halbzeit für Sebastian Andreka eingewechselt.
Ebenfalls in der Jugend der SpVgg Ansbach spielten die anderen drei Neuen. Alberto Ramic verstärkt den Bezirksliga-Kader der Fortuna. Er spielte in der Jugend in Ansbach, Weißenburg und im Nachwuchs des 1. FC Nürnberg. Für den TSV 1860 stand der 18-Jährige vergangene Saison siebenmal in der Landesliga Nordost auf dem Platz.
Zudem setzt die Fortuna auf ihre eigene Jugend: Eine ganz besondere Geschichte schreibt dabei Felix Göttler. Der Youngster trug, bis auf ein kurzes Intermezzo in Ansbach, schon immer das blau-weiße Trikot. "Bereits acht Stunden nach seiner Geburt wurde Felix als Vereinsmitglied angemeldet", teilt der Verein zur Beförderung in den Bezirksliga-Kader mit.
Jetzt rückt Göttler gemeinsam mit Bogdan Wilhelm fest in den Herrenkader auf. Nach Zwischenstationen in Neuendettelsau und Ansbach spielte Wilhelm zuletzt wieder in der Fortuna-Jugend und sammelte bereits in der Vorsaison erste Spielpraxis im Herrenbereich. Unter dem neuen Trainerduo Marcus Scherbel und Hermann Ebert soll er nun "den nächsten Schritt gehen", so der Verein.
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