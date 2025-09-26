Quierschied sichert sich Dreier gegen Schlusslicht

Die SpVgg. Quierschied hat sich im vorgezogenen Freitag-Spiel der Schröder-Saarlandliga mit 4:0 (1:0) gegen das Schlusslicht SG Marpingen-Urexweiler durchgesetzt und somit einstweilen Rang Drei in der Schröder-Saarlandliga gesichert. Die ersten 30 Minuten dominierten die Gastgeber, ließen der Gast, der ohne seinen erkrankten Trainer Adetunji Adeyemi antrat. nicht zur Entfaltung kommen. Fast schon zwangsläufig mündete diese Überlegenheit in der 1:0-Führung durch Alexander Jan Sutter. Nach einer halben Stunde ließ der Druck der Gastgeber nach, die Gäste kamen besser ins Spiel und kam so auch näher ans Quierschieder Tor, ohne echte Chancen herauszuspielen. "Wir wollten lange die Null halten, was uns aber nicht gelungen ist, danach kamen wir immer besser rein, bis sie dann doch das zweite Tor markieren konnten. Danach machen wir auf, um noch zu einem Punkt zu kommen, das nutzen sie zu zwei weiteren Treffern", sagte Norman Scherer, der den erkrankten Trainer vertrat. Dem 2:0 durch Mannschaftskapitän Lukas Mittermüller (64.) folgten noch weitere Wambe-Treffer durch Lars Brückner (80.) und den drei Minuten zuvor eingewechselten Maurice Rammo (90. + 3.). Während Quierschied vor den restlichen Wochenend-Spielen auf Rang Drei stieg, bleibt Marpingen-Urexweiler Letzter.

Für Marpingen-Urexweiler geht es am Samstag, 4. Oktober um 17 Uhr mit dem Heimspiel gegen den Tabellenzweiten FC Palatia Limbach weiter. Quierschied reist am Tag darauf zum SC Halberg Brebach- Die Partie im Saarbrücker Stadtteil wird um 16 Uhr angepfiffen.