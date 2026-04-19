Quettingens Aufstiegschance ist dahin, Monheim II zittert zum Sieg

Der TuS Quettingen verabschiedet sich aus dem Meisterschaftsrennen in Gruppe 2. Die 1:3-Niederlage im Topspiel gegen den SC Ayyildiz Remscheid lässt den Rückstand auf die Tabellenführung bis auf zehn Punkte anwachsen. Der SSV Bergisch Born II gab sich unterdessen gegen den SSV Dhünn keine Blöße (2:0). Genclerbirligi Opladen verpasste dem Hastener TV mit einer 0:19-Klatsche das nächste Negativ-Highlight.
In Gruppe 1 blieben Überraschungen aus. Tabellenführer 1. FC Monheim II machte es gegen den SV Solingen II jedoch sehr spannend (3:2). Dahinter feierte der VfB Langenfeld ein 8:3-Schützenfest gegen den SSV Bergisch Born III.
Sportfreunde Baumberg II – TSV Solingen II 1:7
Sportfreunde Baumberg II: Jakub Furman (46. Normen Litschko), Prince Agyemang, Abderrahim Outmani, Diampasi Jeffry Kumpesa, Yusuf Bidi (22. Mohammad Elyas Rasooli), Jeboah-Ernest Duku (81. Amadou Janzen), Xavier Klein, Maher Anakhrouch, Stefan Laschewski, Marcel Ogon - Trainer: Normen Litschko
TSV Solingen II: Alexander Dick, Moritz Weierstall, Luca Frassanito (61. Dominik Brylka), Christopher Nötza, Nils Watzlawik, Jonas Heimann (54. Arda Konca), Julian Heimann (54. Simon Wagner), Maiko Rönchen (54. Daniel Meijning), Saidow Jallow (61. Finan Paul Kurt Berndt), Leon Musial, Justin Gregor Niedworok - Trainer: Tim Evertz
Schiedsrichter: Hüseyin Karakus - Zuschauer: 31
Tore: 0:1 Moritz Weierstall (6.), 0:2 Justin Gregor Niedworok (8.), 0:3 Moritz Weierstall (23.), 0:4 Justin Gregor Niedworok (33.), 0:5 Simon Wagner (72.), 1:5 Stefan Laschewski (73.), 1:6 Arda Konca (87.), 1:7 Justin Gregor Niedworok (89.)
SV Solingen 08/10 II – 1. FC Monheim II 2:3
SV Solingen 08/10 II: Kenan Kilic, Abdoulaye Diallo, Filip Mladenovic (61. Rayane Sabba), Aron Wolny, Enis Batuhan Celik (90. Benny Hundal), Cihan Aykol, Julien Wolf, Burak Akal, Seyyid Taha Ünlü, Savvas Kioroglou, Luan Ismajli - Spielertrainer: Enis Batuhan Celik - Co-Trainer: Sasa Mladenovic
1. FC Monheim II: Metehan Özer, Levent Plesina - Trainer: Matthias Backhausen - Co-Trainer: Ufuk Özcelik
Schiedsrichter: Batuhan Durcan - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Metehan Özer (2.), 1:1 Seyyid Taha Ünlü (11.), 2:1 Abdoulaye Diallo (43.), 2:2 Levent Plesina (48.), 2:3 Levent Plesina (61.)
GSV Langenfeld – SC Ayyildiz Remscheid II 7:0
GSV Langenfeld: Christian Nellen, Patrick Zaremba, Luca Kwasnitza, Pierre Leon Franke (53. Philipp Stein), Paul Becker (53. Roberto Di Matteo), Rafaele Lavalle, Dardan Iseni, Tobias Nassen, Betim Beqiri, Niklas ter Heide (46. Florian Sascha Rehm), Philip Henning - Trainer: Marvin Spatz - Trainer: Veton Balaj
SC Ayyildiz Remscheid II: Nuri Dogan, Oguz Yesilöz, Ahmet Orman (46. Sinan Duman), Ertugrul Hacisalihoglu, Cagatay Urtekin (76. Enes Yagiz) (89. Hamdi Celik), Albian Aliu, Serdar Tavus, Boris Elenov Yankov, Mert Birdal (88. Burak Yilmaz), Yanko Todorov, Turan Chapadzhiev - Trainer: Musa Şenoğlu - Trainer: Erdal Sürmeli
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Tobias Nassen (32.), 2:0 Philip Henning (35.), 3:0 Tobias Nassen (44.), 4:0 Philip Henning (49.), 5:0 Florian Sascha Rehm (75.), 6:0 Tobias Nassen (78.), 7:0 Philip Henning (83.)
Besondere Vorkommnisse: Dardan Iseni (GSV Langenfeld) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (70.).
Dersimspor Solingen – 1. Spvg. Solingen Wald 03 II 1:6
Dersimspor Solingen: Kevin Piotr Kania, Mustafa Rojhat Zengin, Adrian Kania, Ahmad Tijuan Barry, Berdan Küpeli, Leon Lynares Bihina, Ugur Can Kilicaslan, Zana Zafer Celik, Sami Akhrif (62. Beg Xhelili), Ilaijah Xhelili (65. Ludomir Steranka) - Trainer: Ludomir Steranka
1. Spvg. Solingen Wald 03 II: Aykut Durusu, Marlon Thomasini (69. Fabio Vinciguerra), Alpay Kaya, Andre Maximilian Morzinietz, Habib Daff, Nicodemo Pulicano (69. Maximilian Elias Kofner), Gun-hyuk Go (69. Lucas Oliver Schmidtberg), Francesco Leonardo Di Donato (67. Burak Güngör), Vincenzo Lorefice - Trainer: Francisco Simoes Figueiredo - Trainer: Björn Sträßer
Schiedsrichter: Alexander Klawitter - Zuschauer: 23
Tore: 0:1 Vincenzo Lorefice (20.), 0:2 Vincenzo Lorefice (22.), 1:3 Ugur Can Kilicaslan (39.), 0:3 Habib Daff (39.), 1:4 Alpay Kaya (41.), 1:5 Vincenzo Lorefice (79.), 1:6 Vincenzo Lorefice (90.)
VfB Marathon Remscheid – SC Germania Reusrath II 4:1
VfB Marathon Remscheid: Ivan Maras, Marc Oliver Schidzig, Christopher Gallego Costa, Shpetim Leci, Marco Shenol Luciano, David López Aragón, Chris Stumpf (57. Yassir Yabba), Fabian Trautvetter (70. Jannik Laufenberg), Mergim Leci, Eduard Repp (57. Abdoul Morou Soumana), Ali Eren Eryürük - Trainer: Tim Klammer - Co-Trainer: Patrick Koschella
SC Germania Reusrath II: Alexander Müntz (46. Jakob Boes), Sebastian Schmidt, Tobias Bauer, Simon Schmidt, Marc Julian Seidl, Tristan Siefert (72. Belend Baker), Viktor Ergardt, Henning Barenbrügge, Nils Fischer (64. Maximilian Schaeben), Ivan Pasievin (80. Maurice Grünewald), Christian Schaeben - Trainer: Niclas Hermes - Trainer: Christian Schumacher
Schiedsrichter: Sezgin Sahin (Remscheid) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 David López Aragón (32.), 2:0 Marc Oliver Schidzig (45.), 3:0 Eduard Repp (50.), 4:0 Yassir Yabba (72.), 4:1 Maurice Grünewald (85.)
VfB 06 Langenfeld – SSV Bergisch Born III 8:3
VfB 06 Langenfeld: Finn Niklas Peeck, Tim Seemann (60. Eric Hellwig), Björn Weber (67. Lukas Hänsch), Noah Wiesner (77. Daniel Wagner), Jeremy Wolter (33. Leonardo Tuttolomondo), Pablo Mauricio Aguirre, Chanon Karsten Kiwitt, Marcel Krings, Oliver Hellwald, Emilio Evangelista (60. Nick Reiter), Florian Franke - Co-Trainer: Philip Krzykala - Co-Trainer: Marvin Prasse - Trainer: Fabian Krzykala
SSV Bergisch Born III: Matthias Gumm, Peter Schumacher, Fabien Messall (46. Maximilian Behrendt), Marcel Kritzinger, Robin Beckmann, Silas Beckmann, Jan Christoph Ronge (42. Fabian Degen), Oguzhan Dogan (46. Pascal Roßbach), Danny Hollik (78. Mahmut Egilmez), Joshua Pascal Arndt - Trainer: Patrick Leuchten - Trainer: Rene Seifert - Trainer: Holger Dieckmann
Schiedsrichter: Daniel Kirschbacher - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Oliver Hellwald (13.), 2:0 Marcel Krings (28.), 3:0 Marcel Krings (29.), 4:0 Marcel Krings (45.), 4:1 Fabian Degen (50.), 5:1 Emilio Evangelista (53.), 6:1 Oliver Hellwald (70.), 6:2 Peter Schumacher (81.), 7:2 Oliver Hellwald (86.), 7:3 Mahmut Egilmez (89.), 8:3 Oliver Hellwald (90.)
29. Spieltag
26.04.26 1. FC Monheim II - HSV Langenfeld II
26.04.26 SC Ayyildiz Remscheid II - VfB 06 Langenfeld
26.04.26 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - VfB Marathon Remscheid
26.04.26 TSV Solingen II - GSV Langenfeld
26.04.26 SC Germania Reusrath II - SV Solingen 08/10 II
26.04.26 Inter Monheim - Dersimspor Solingen
SC 08 Radevormwald – BV Bergisch Neukirchen 3:2
SC 08 Radevormwald: Ilker Costur, Lucas Rogowski, Fabian Kleinjunge (76. Niclas Krause), Jan Gülicher (81. Tom Miguel Schaefer), Maris Paul Adorf, Emre Erol (71. Luis Joel Zimmermann), Joel Schneider, Lennart Niels Engelmann, Lukas Schwaba, Fynn Jonathan Schneider (88. Tom Perkovic), Abdulbaki Bastan (46. Jonas Hardok) - Trainer: Daniel Krause
BV Bergisch Neukirchen: Philipp Mücke, Jonas Podobrin, Tino Ribicic, Filipe De Almeida, Eliah Theobald, Eric Peters (76. Mohammed Abdramane), Gustavo Lino (55. Tom Dabringhaus), Ayman Rajab (72. Jack Curtis), Andre Brandenburg, Julius Zaß, Enes Türksoy - Trainer: Heiko Schornstein
Schiedsrichter: Vincenzo Tarantino (Remscheid) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Andre Brandenburg (1.), 1:1 Fynn Jonathan Schneider (11.), 1:2 Eliah Theobald (23.), 2:2 Fynn Jonathan Schneider (51.), 3:2 Fynn Jonathan Schneider (76.)
TuS Quettingen – SC Ayyildiz Remscheid 1:3
TuS Quettingen: Ahmet Camuralioglu, Maher Hassan, Emre Boyaci (72. Fatih Arslan), Pasco Ngoy Kadindwe, Antonio Vetro (77. Claudin Lukaku), Fabian Krzyscin, Behnan Maslar-Moustafa, Khalil El Hantour, Gesue Messina (72. Silas Weis), Furkan Ulucan, Prince Godwin - Trainer: Tunahan Tek - Co-Trainer: Firat Köseoglu
SC Ayyildiz Remscheid: Michael Röttgen, Taha Belfdil, Nevzat Aktas, Amine Belhadj Larbi, Dylan Nicosia, Hüseyin Kilic (77. Resit Cetin), Mohamed Ali Bouzraa, Sanel Bungur, Marco Forte, Cengiz Cetin (96. Amir Bungur), Aydin Türksoy - Co-Trainer: Adem Dernek - Trainer: Serkan Hacisalihoglu
Schiedsrichter: Maikel de Almeida - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Dylan Nicosia (45.+3), 0:2 Marco Forte (68.), 0:3 Aydin Türksoy (78.), 1:3 Furkan Ulucan (83.)
Rot: Ahmet Camuralioglu (87./TuS Quettingen/)
Dabringhauser TV – TuRa Remscheid-Süd 6:3
Dabringhauser TV: Noah Brandherm, Finn Pannack, Tobias Bräuning, Nils Niklas Pannack, Ramazan Karacaer, Amine Brahimi, Yannick Weber, Henrik Geis, Mathias Echl (73. Jonas Neldner), Niklas Lantzke, Edon Maliqi (73. Semin Hrnjic) - Trainer: Hayrush Islami
TuRa Remscheid-Süd: - Trainer: Matthias Winkler
Tore: 1:1 Edon Maliqi (20.), 2:1 Edon Maliqi (55.), 3:1 Mathias Echl (60.), 4:1 Edon Maliqi (70.), 5:2 Semin Hrnjic (82.), 6:2 Semin Hrnjic (86.)
TS Struck – SC Leichlingen 0:0
TS Struck: Lars Fiedler, Dennis Durak-Hidalgo, Sergen Berat Bozdas, Joel Moretti Martins, Elham Martins Bekiri, Yunus Emre Circir, Moussa Toure, Edi Buzhala, Maximo de Lima, Ethem Tekin - Trainer: Kaoussou Sonko
SC Leichlingen: Toni Knoll, Daniel Schneiders, Marcel Schneiders, Felix Overdick, Tim Florian Frye (46. Adrian Frano), Titus Gehling, Florian Schneiders, Pascal Schumacher, Vittiorio Flottmann (46. Nico Zanin), Luis Jan Brühl (68. Max Spieker), Jetmir Bujupi (66. Nico Raucamp) - Trainer: Michael Czok
Tore: keine Tore
Genclerbirligi Opladen – Hastener TV 19:0
Genclerbirligi Opladen: Berkan Gür, Hamit Kefkir (60. Tolga Inam), Cedric Winter, Murat Demir (46. Yasin Ocakli), Hasan Celik, Francesco Cerrone, Erkay Gündogdu, Mustafa Uzun, Assan Ouro-Sama, Hasan Aydin (60. Burhan Aydin), Deniz Kerim Gül (81. Kevin Caspers) - Trainer: Abdullah Tüfekci - spielender Co-Trainer: Mustafa Uzun
Hastener TV: - Trainer: Giuseppe Zizzi
Tore: 1:0 Mustafa Uzun (6.), 2:0 Erkay Gündogdu (14.), 3:0 Assan Ouro-Sama (19.), 4:0 Cedric Winter (23.), 5:0 Hasan Aydin (26.), 6:0 Hasan Aydin (28.), 7:0 Mustafa Uzun (33.), 8:0 Mustafa Uzun (39.), 9:0 Deniz Kerim Gül (47.), 10:0 Hasan Aydin (49.), 11:0 Mustafa Uzun (55.), 12:0 Mustafa Uzun (59.), 13:0 Mustafa Uzun (64.), 14:0 Deniz Kerim Gül (66.), 15:0 Burhan Aydin (69.), 16:0 Deniz Kerim Gül (75.), 17:0 Burhan Aydin (77.), 18:0 Francesco Cerrone (80.), 19:0 Burhan Aydin (86.)
29. Spieltag
24.04.26 Hastener TV - SC 08 Radevormwald
26.04.26 SSV Bergisch Born II - GSV Langenfeld II
26.04.26 SV 09/35 Wermelskirchen II - TS Struck
26.04.26 TuRa Remscheid-Süd - TG Hilgen
26.04.26 SC Ayyildiz Remscheid - Dabringhauser TV
26.04.26 Türkiyemspor Remscheid - TuS Quettingen
26.04.26 SSV Lützenkirchen - Genclerbirligi Opladen
26.04.26 BV Bergisch Neukirchen - SSV Dhünn
