Quer durchs Bundesland: 486 Kilometer für die Landesliga-Relegation

– Foto: Andreas Krause

Viel weiter können zwei Sportplätze in Sachsen-Anhalt kaum auseinanderliegen. Nach dem letzten Spieltag in den beiden Staffeln der LOTTO-Landesliga steht fest: Der SV Preussen Schönhausen und der SC Naumburg spielen in der Relegation gegeneinander um den Klassenerhalt.

Während Schönhausen weit im Norden in der Altmark liegt, markiert Naumburg im Burgenlandkreis eine der südlichsten Städte in Sachsen-Anhalt. 243 Kilometer liegen auf der schnellsten Route zwischen den beiden Heimstätten. 486 Kilometer werden beide Landesligisten also für die Relegationsspiele zurücklegen müssen.

Dabei dürfte vor allem das Hinspiel zu einer besonderen logistischen Herausforderung werden. Denn laut Rahmenterminplan sind die beiden Duelle um den Klassenerhalt für den 24. Juni und den 27. Juni vorgesehen. Am Mittwochabend soll der SC Naumburg um 19:30 Uhr in Schönhausen auflaufen. Angesichts einer mindestens zweieinhalbstündigen Anreise - wenn es keinen Stau gibt - müsste sich sich der SCN-Tross im Burgenlandkreis also spätestens um 16 Uhr auf den Weg machen. Daheim wären die Naumburger wohl erst wieder gegen Mitternacht. Ein Tagesausflug unter der Woche, der für die arbeitende Bevölkerung wohl kaum zu realisieren sein dürfte.