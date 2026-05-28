Quentin Paul Albrecht tippt den 31. Berlin-Liga-Spieltag

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den 31. Spieltag tippt Quentin Albrecht. Der Stürmer traf in 25 Spielen bereits 24-mal
SC Charlottenburg - SFC Stern 1900
SCC ist Heimstark und holt die 3 Punkte. Grüße gehen raus an Janos!
⚽ mein Tipp: 2:1
Füchse Berlin - Polar Pinguin Berlin
Glückwunsch an Füchse zur verdienten Meisterschaft. Für Polar gehts noch um alles und ich würde mich über ein Verbleib der Truppe in der Berlin Liga freuen.
⚽ mein Tipp: 1:2
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - SC Staaken
Wird ein enges Spiel
⚽ mein Tipp: 1:1
VSG Altglienicke II - 1. FC Wilmersdorf
Altglienicke macht zuhause einen grossen Schritt Richtung Klassenerhalt
⚽ mein Tipp: 3:2
SV Empor Berlin - TSV Rudow Berlin
Tipp kommt von der Redaktion
⚽ mein Tipp: 2:2
VfB Fortuna Biesdorf - SV BW Hohen Neuendorf
Sehe beide Teams auf Augenhöhe
⚽ mein Tipp: 1:1
Frohnauer SC 1946 - Berlin Türkspor
Sehe Türkspor leicht vorn
⚽ mein Tipp: 0:1
Berliner SC - SSC Südwest 1947
SSC ist gut drauf und BSC wohl sicher durch
⚽ mein Tipp: 1:2
TSV Mariendorf 1897 - FSV Spandauer Kickers
Mariendorf zuhause meistens gut drauf.
⚽ mein Tipp: 2:1