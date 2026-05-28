Quentin Paul Albrecht tippt den 31. Berlin-Liga-Spieltag

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den 31. Spieltag tippt Quentin Albrecht. Der Stürmer traf in 25 Spielen bereits 24-mal

SC Charlottenburg - SFC Stern 1900

SCC ist Heimstark und holt die 3 Punkte. Grüße gehen raus an Janos!

⚽ mein Tipp: 2:1

Füchse Berlin - Polar Pinguin Berlin

Glückwunsch an Füchse zur verdienten Meisterschaft. Für Polar gehts noch um alles und ich würde mich über ein Verbleib der Truppe in der Berlin Liga freuen.

⚽ mein Tipp: 1:2