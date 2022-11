Quelle demontiert den BSV West Kreisliga A: Der TuS zeigt sich gegen den Aufsteiger in Spiel- und Torlaune. Die Spvg. Heepen gewinnt das Verfolgerduell gegen den VfL Schildesche

TuS Quelle – BSV West 8:0 (4:0). Ein völliges Desaster erlebte Aufsteiger West bei seinem Gastspiel in Quelle, wo der TuS einen überzeugenden Sieg landete. Von der ersten bis zur letzten Minute kontrollierten die Schützlinge von Marcus Goßler das Spiel und erarbeiteten sich mit flotten Kombinationen zahlreiche Tormöglichkeiten. Der BSV hatte diesem Tempo nichts entgegenzusetzen und machte nicht nur Spielertrainer Emran Berisha ratlos. „So können wir in dieser Klasse nicht bestehen“, gab Berisha offen zu.



Tore: 1:0 (3.) Ruben Westphal, 2:0 (26.) 3:0 (38.) beide Felix Köhne, 4:0 (41.) Louis Leber, 5:0 (51.) Jan Benczedi, 6:0 (54.) Louis Leber, 7:0 (62.) Jan Stengel, 8:0 (80.) Ruben Westphal.



Spvg. Heepen – VfL Schildesche 4:2 (2:0). Das mit Spannung erwartete Verfolgerduell erfüllte die Erwartungen der zahlreichen Zuschauer, die zudem sehenswerte Treffer bejubeln durften. Während Heepens Trainer Marko Puskaric von einem verdienten Sieg sprach, sah Gästecoach Jan Barkowski Vorteile bei seiner Elf. „Es hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen, wir haben auch nach dem 1:4 alles versucht, um den Anschluss herzustellen. Das ist uns trotz guter Chancen nicht gelungen“, meinte Barkowski.



Tore: 1:0 (8.) Mika Klingenberg, 2:0 (22.) Vitaliy Kulpa (FE), 2:1 (47.) Tim Fischer, 3:1 (52.), 4:1 (53.) beide Muhittin-Onur Yavrucu, 4:2 (60.) Tim Fischer.



TuS Dornberg II – TuS 08 Senne I 1:3 (0:2). Zufrieden zu erleichtert trat die Senner Delegation die Heimreise an, denn nach dem Heimsieg gegen den VfL Ummeln fuhr sie in der BIPA-Sportarena einen weiteren „Dreier“ ein. „Der Sieg der Senner ist verdient. Wir haben zwar nach einer schlechten Anfangsphase ins Spiel gefunden, für einen Sieg kamen wir aber nicht in Frage“, zeigte sich Dornbergs Coach Matthias Schneider als fairer Verlierer. Unruhe kam in der 63. Minute auf, als der Unparteiische Stavros Andreadis (Dornberg) und Alexander Klimusch (Senne I) des Feldes verwies.



Tore: 0:1 (3.) Frank Rott, 0:2 (5.) Fynn Beermann, 1:2 (52.) Stavros Andreadis, 1:3 (59.) Yasin Yilmaz.



TuS Eintracht – VfL Ummeln 2:0 (2:0). Zwei frühe Treffer waren ausschlaggebend für den Sieg der Gastgeber, die den stark ersatzgeschwächten Gegner jederzeit im Griff hatten. „Die Tore haben für die nötige Sicherheit gesorgt, wir haben unser Fehlerpotenzial minimiert und nur wenig zugelassen“, sagte Eintracht-Trainer Florian Müller, der mit der Leistung seiner Schützlinge einverstanden war. „Am Ende muss ich mit dem Ergebnis zufrieden sein, zumindest nach der Pause haben wir dem Gegner ordentlich Paroli geboten“, lautete das Fazit von VfL-Trainer Boris Mester.