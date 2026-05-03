Quecken stoßen Tor zur Regionalliga weit auf von Timo Engelhardt · Heute, 15:58 Uhr · 0 Leser

– Foto: Wolfgang Zink

Die Quecken übernahmen von Beginn an das Kommando. Sie drangen in den ersten Minuten öfter ins letzte Drittel vor, allerdings war bei den Abschlüssen immer wieder ein Neumarkter Fuß dazwischen. In der zehnten Minute wurde es zum ersten Mal richtig knapp. Eine Flanke aus dem linken Halbfeld flog knapp am rechten Pfosten vorbei, nachdem Rippert im Fünfer verpasste. Nur zwei Minuten später eine ähnliche Situation. Diesmal flankte Ort von rechts und Rippert kam am zweiten Pfosten zum Abschluss, der allerdings einige Meter drüber ging. In einem intensiven und temporeichen Spiel blieben Chancen anschließend Mangelware. Nach etwas mehr als 20 Minuten dann ein Schockmoment für den Sport-Club. Bei einer harmlosen Flanke in den Sechzehner pflückte Hofmann die Kugel entspannt herunter, blieb danach allerdings auf dem Boden liegen. Es handelte sich um eine Wadenverletzung, weshalb der Schlussmann ausgewechselt werden musste. Hüttl übernahm seinen Part. Am Bild änderte sich wenig. Eltersdorf agierte weiter stark nach vorne, doch stets hatte ein Neumarkter etwas dagegen.

Der Knoten platzte schließlich in der 40. Minute. Rippert leitete den Angriff selbst ein und verlagerte auf die rechte Seite zu Fischer, der sich im Eins-gegen-eins durchsetzte und bis zur Grundlinie dribbelte. Dann brachte er den Ball scharf an den zweiten Pfosten, wo Rippert zur verdienten Führung für die Eltersdorfer einköpfte. Kurz nach Wiederanpfiff setzten die Quecken noch einen drauf. Die komplette Neumarkter Mannschaft war nach vorne aufgerückt und der SCE konterte schnell. Renner bekam die Kugel im Mittelkreis und schob das Überzahlspiel an. Er legte kurz vor der Strafraumgrenze halblinks zu Fischer, der noch einmal aufzog und gekonnt rechts unten abschloss, doch der Ball wurde pariert. Den Abstauber verwandelte Rippert zur zweifachen Führung. Damit war das Spiel im Prinzip entschieden, dennoch blieb ein 2:0 ein gefährliches Ergebnis. Eine Viertelstunde vor dem Ende wurde Neumarkt noch einmal per Standardsituation gefährlich, doch Hüttl buxierte den Ball über die Latte.