– Foto: Wolfgang Zink
Quecken stoßen Tor zur Regionalliga weit auf
von Timo Engelhardt · Heute, 15:58 Uhr · 0 Leser
Die Quecken übernahmen von Beginn an das Kommando. Sie drangen in den ersten Minuten öfter ins letzte Drittel vor, allerdings war bei den Abschlüssen immer wieder ein Neumarkter Fuß dazwischen. In der zehnten Minute wurde es zum ersten Mal richtig knapp. Eine Flanke aus dem linken Halbfeld flog knapp am rechten Pfosten vorbei, nachdem Rippert im Fünfer verpasste. Nur zwei Minuten später eine ähnliche Situation. Diesmal flankte Ort von rechts und Rippert kam am zweiten Pfosten zum Abschluss, der allerdings einige Meter drüber ging. In einem intensiven und temporeichen Spiel blieben Chancen anschließend Mangelware.
Nach etwas mehr als 20 Minuten dann ein Schockmoment für den Sport-Club. Bei einer harmlosen Flanke in den Sechzehner pflückte Hofmann die Kugel entspannt herunter, blieb danach allerdings auf dem Boden liegen. Es handelte sich um eine Wadenverletzung, weshalb der Schlussmann ausgewechselt werden musste. Hüttl übernahm seinen Part. Am Bild änderte sich wenig. Eltersdorf agierte weiter stark nach vorne, doch stets hatte ein Neumarkter etwas dagegen.
Der Knoten platzte schließlich in der 40. Minute. Rippert leitete den Angriff selbst ein und verlagerte auf die rechte Seite zu Fischer, der sich im Eins-gegen-eins durchsetzte und bis zur Grundlinie dribbelte. Dann brachte er den Ball scharf an den zweiten Pfosten, wo Rippert zur verdienten Führung für die Eltersdorfer einköpfte.
Kurz nach Wiederanpfiff setzten die Quecken noch einen drauf. Die komplette Neumarkter Mannschaft war nach vorne aufgerückt und der SCE konterte schnell. Renner bekam die Kugel im Mittelkreis und schob das Überzahlspiel an. Er legte kurz vor der Strafraumgrenze halblinks zu Fischer, der noch einmal aufzog und gekonnt rechts unten abschloss, doch der Ball wurde pariert. Den Abstauber verwandelte Rippert zur zweifachen Führung. Damit war das Spiel im Prinzip entschieden, dennoch blieb ein 2:0 ein gefährliches Ergebnis. Eine Viertelstunde vor dem Ende wurde Neumarkt noch einmal per Standardsituation gefährlich, doch Hüttl buxierte den Ball über die Latte.
Danach hatten die Quecken mehrere Möglichkeiten, endgültig alles klarzumachen. Herzner scheiterte in seinem vorletzten Heimspiel für den Sport-Club gleich zweimal. Einmal servierte Strobel den Ball scharf in den Fünfer, doch Herzners Abschluss ging knapp am rechten Pfosten vorbei, beim zweiten Versuch misslang ihm ein Heber über den Keeper. Den Sack machte Perera in der 80. Minute zu. Göbhardt servierte die Kugel per Hacke an die Strafraumgrenze und der Mittelfeldmann schloss gekonnt ins rechte untere Eck ab. Ein Sieg, der die Quecken sehr nah an die Regionalliga bringt. Ein Punkt fehlt für die definitive Quali noch. Nächste Woche in Bamberg können die Eltersdorfer zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte in die Regionalliga Bayern aufsteigen.
Bernd Eigner: „Ein Kompliment an die gesamte Truppe, wie sie es die letzten Wochen angegangen ist. Wir wussten um die Stärken des ASV und darum, dass wir die Umschaltmomente des Gegners kaum zulassen dürfen. Das hat die Mannschaft gut umgesetzt. Aus dem Spiel heraus haben wir kaum etwas zugelassen. Mit dem 1:0 fällt natürlich ein Stück weit die Last aus. Das Tor brachte der Mannschaft zusätzliche Sicherheit und Selbstvertrauen. Die zweite Halbzeit sind wir richtig gut angegangen. Das war nun ein richtig geiles Spiel von uns. Wir können absolut zufrieden sein, haben alles in der eigenen Hand.“